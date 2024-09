Mallorca: Premiere am Ballermann – besonders Deutsche dürften sich freuen

Das kleine Küstenörtchen S’Arenal auf Mallorca, auch bekannt unter dem Namen Ballermann, gilt für viele Deutsche schon längst als deutsches Bundesgebiet. Das 17. Bundesland – so wird die Gegend zwischen dem Balneario 1 und vor allem rund um den Ballermann 6 des Öfteren genannt.

Deutsche Urlauber gehen im Bierkönig feiern, kaufen bei den deutschsprachigen Helmuts ein und essen zu Mittag statt spanischen Tapas gerne mal Schnitzel mit Pommes. An deutschen Restaurants mangelt es zwar nicht. Ein ganz bestimmtes Lokal fehlt hier jedoch. Doch nicht mehr lange! Unsere Reporterin auf Mallorca hat alle wichtigen Information im Vorfeld erhalten.

Mallorca: Neueröffnung an der Playa de Palma

Kilian Gildenberg kommt aus Berlin und lebt und arbeitet seit vergangenem Jahr auf Mallorca. Hier betreibt er bereits zwei kleine Lokale. Eins in der Inselhauptstadt Palma de Mallorca und eins im Osten der Insel, dem beliebten Urlaubsörtchen Cala Ratjada. Im Dezember 2023 eröffnete Gildenberg seine erste Dönerbude namens „Döliner“ im Zentrum Palmas. Im April 2024 folgte die zweite Eröffnung in Cala Ratjada.

Bekanntlich sind alle guten Dinge Drei und weil sein Berliner Döner gut anzukommen scheint, ist es auch nicht verwunderlich, dass bereits die dritte Dönerbude auf Mallorca in Planung ist!

Kilian Gildenberg mit seinem Bruder Thilo im Döliner in Palma de Mallorca.

Wir haben den Berliner Döner auf Mallorca bereits bei einem Besuch getestet.

Dass diese mitten ins Herz des deutschen Tourismus auf Mallorca kommen soll, ist nur nachvollziehbar. Schließlich gibt es bereits einige Lokale, die Döner am Ballermann verkaufen. Einen Berliner Döner hat man hier jedoch noch nicht gesehen. Und das ändert sich schon bald.

Wie unsere Reporterin im Gespräch mit dem Mann aus Berlin-Wedding erfahren hat, eröffnet der neueste Berliner Dönerladen bereits am Sonntag (8. September). Das kleine Lokal mit Sitzplätzen befindet sich in der Carrer de la Mar Menor 2 direkt am Ballermann 7 an der Playa de Palma in S’Arenal. Ab 18 Uhr wird hier der erste Berliner Döner über die neue Theke gehen.