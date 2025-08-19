Paukenschlag auf Mallorca! Bierkönig verlangt 25 Euro Eintrittsgebühr – Besucher baff

Mallorca, die Partyhochburg Europas, steht vor einem Wandel. Wo einst Gratis-Partys lockten, setzten beliebte Locations wie der Bierkönig nun auf Eintrittsgelder. Diese Entwicklung sorgt für gespaltene Meinungen unter Besuchern.

Steigende Kosten und prominente Künstler verändern die Partykultur. Doch bleibt die Frage: Ist das neue Konzept zukunftsfähig, oder verliert Mallorca seinen legendären Feier-Charme?

Mallorca und das Ende der Umsonst-Party

Wie „mallorcazeitunge.es“ berichtet, überraschte am Samstagabend (16.8.) der Bierkönig auf Mallorca seine Besucher mit Eintrittskassen, obwohl Heino einen Gratiseintritt erwarten ließ. Erstmals in seiner Geschichte verlangte der Party-Tempel 25 Euro Eintritt. Dafür erhielten Gäste ein Getränk, ein T-Shirt und Heinos Auftritt.

++ Palma verhängt neues Bußgeld – DARAN sollten sich Mallorca-Urlauber halten ++

Der Bierkönig verabschiedete sich so von seiner langjährigen Gratis-Kultur. Frühe Versuche in den Jahren 2018 und 2019, bezahlte Festivals mit Künstlern wie Kerstin Ott oder Ella Endlich zu etablieren, scheiterten. Damals war die Umstellung für die Mallorca-Besucher noch zu ungewohnt.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Warum sich Mallorcas Party-Szene verändert

Laut „mallorcazeitung.es“ war das Publikum nach der Corona-Pandemie offener für Eintrittsgelder. Der Megapark etablierte 2023 als Vorreiter ein Bezahlsystem. Auch dort wurden für Stars wie Mickie Krause, Knossi oder Finch 25 Euro verlangt.

Mehr spannende Themen findest du hier:

Der Bierkönig zog nach und erklärte diesen Schritt mit gestiegenen Kosten durch Umbauarbeiten und teurere Künstlergagen für Stars wie Sido oder Heino. Die Partygemeinde auf Mallorca ist gespalten: Während einige das neue System akzeptieren, erklären andere den Ballermann für tot und wollen fernbleiben.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.