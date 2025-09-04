Mallorca-Urlauber brechen neuen Rekord! Doch es ist kein Grund zur Freude

Mallorca bleibt ein Dauerbrenner unter Europas Reisezielen. 13,5 Millionen Touristen reisten 2024 nach Mallorca – ein neuer Rekord für die Insel. Doch der Boom hat auch seine Kehrseite. Nie zuvor wurden so viele ausländische Urlauber auf den Balearen medizinisch behandelt wie in diesem Jahr.

Insgesamt 98.000 Touristen mussten auf Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera ärztlich versorgt werden, wie der balearische Gesundheitsdienst berichtet. Kostenpunkt: 43,4 Millionen Euro. Der Großteil der Fälle und der Kosten entfiel auf Mallorca: Über 30,6 Millionen Euro wurden dort allein abgerechnet.

Wenn der Urlaub im Krankenhaus endet

Am häufigsten betroffen sind Gäste aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich – die größten Touristengruppen der Inseln. Die Gründe für Klinikaufenthalte reichen von Hitzschlägen und Kreislaufproblemen über Harnwegsinfekte und Alkoholvergiftungen bis hin zu schweren Unfällen – etwa durch Balconing. Bei dem lebensgefährlichen Trend springen meist betrunkene Touristen von Hotelbalkonen in Pools oder klettern von einem Balkon zum anderen.

68.000 Patienten kamen aus EU-Staaten. Der Anstieg im Vergleich zu 2023 (34,6 Millionen Euro bei 35.600 EU-Patienten) liegt nicht nur an höheren Patientenzahlen, sondern auch an besserer Datenerfassung. Ihre Behandlungen wurden größtenteils über die europäische Krankenversicherungskarte abgerechnet. Doch wenn die Karte fehlt oder falsch erfasst wird, bleibt das Gesundheitssystem auf den Kosten sitzen.

Ein Tag auf der Intensivstation kostet etwa 1.800 Euro, auf der Normalstation rund 1.300 Euro. Behandlungen sind zwar für Patienten kostenlos – für das Gesundheitssystem jedoch teuer. Trotz allem gilt: Niemand wird abgewiesen. Der Urlauberansturm bringt Mallorca also nicht nur volle Strände – sondern auch volle Notaufnahmen.