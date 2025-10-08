Folgen „deutlich zu spüren“ Mallorca-Auswanderin teilt beunruhigende Beobachtung

Mallorca ist nicht nur bei den deutschen Urlaubern beliebt. Auch Auswanderer aus der Republik zieht es seit Jahrzehnten auf die spanische Insel, um hier dauerhaft zu leben und zu arbeiten.

So auch Tina Fischer aus Hessen. Seit drei Jahren ist Mallorca ihre Wahlheimat. Und in diesen Jahren hat sie auf der Insel eine beunruhigende Entwicklung festgestellt, wie sie im Gespräch mit unserer Reporterin auf Mallorca erzählt.

Es wird alles teurer auf Mallorca

Eigentlich kommt Tina Fischer aus Hessen. Doch dort lebt sie schon lange nicht mehr. Zunächst wohnten Tina und ihre Familie aufgrund der Arbeit in Abu Dhabi. Doch als der Arbeitsvertrag und das Visum auslief, war für sie klar: „Nach Deutschland wollten wir nicht wieder zurück. Aber irgendwo hin, wo wir näher an unseren Freunden und Familien sind.“ Da die Familie bereits eine Wohnung auf Mallorca besaß, sei ihre Entscheidung schnell gefallen.

Nun wohnt Familie Fischer bereits seit drei Jahren in Andratx im Westen Mallorcas. Und in diesen Jahren hat die Auswanderin eine beunruhigende Beobachtung gemacht: „Es ist hier auf jeden Fall alles teurer geworden, vor allem die Lebensmittel.“ Und das kriegen sowohl die Einwohner, als auch die Urlauber deutlich zu spüren.

Tina und ihre Familie sind vor einigen Jahren nach Mallorca ausgewandert. Foto: privat

25 Ladenschließungen pro Tag auf Mallorca

„Also an den Flughäfen und in den Haupt-Urlaubsorten auf Mallorca sind die Touristen nicht weniger geworden. Aber weil alles teurer geworden sind, gehen viele in die All-Inclusive-Hotels und bleiben dann da“, erzählt Tina unserer Redaktion. „Dann haben die auch nicht viele Ausgaben.“

Die Konsequenz davon: Den Restaurants auf Mallorca, die ihr Geld hauptsächlich durch die Touristen verdienen, bleiben die Kunden aus. Das hat zur Folge, dass immer mehr Läden dichtmachen müssen. Alleine 2024 mussten laut „Unión de professionales y reabajadores autónomes“, der Gewerkschaft für Freiberufliche und Selbstständige, 9.269 Läden die Schotten dichtmachen. Das entspricht einer Zahl von durchschnittlich 25 Ladenschließungen pro Tag.