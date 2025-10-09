„Ist schon schwer“ – Mallorca-Auswanderin über den Insel-Alltag

Auswandern ist für viele Menschen ein absoluter Lebenstraum. Für Tina Fischer aus Hessen ist er zur Realität geworden. Erst wohnten sie und ihre Familie für mehrere Jahre in Abu Dhabi. Vor drei Jahren zog es Tina dann nach Mallorca.

Nun lebt die Familie in Andratx. Mit unserer Redaktion spricht die Mallorca-Auswanderin über ihren Insel-Alltag. Doch so schön, wie viele sich das vorstellen, ist dieser gar nicht.

Mallorca-Auswanderin wird ehrlich

„Für uns was klar: Wir wollen nicht zurück nach Deutschland“, erzählt Tina unserer Redaktion. Nach einigen Jahren in Abu Dhabi zog es die gebürtige Hessin und ihre Familie nach Mallorca. „Ich finde einfach, diese Insel hat so viel zu bieten. Ständig kann man etwas anderes unternehmen, sei es im Meer baden, in den Bergen wandern oder Rad fahren“, findet Tina. Besonders die Straßen um Andratx haben es der Auswanderin angetan.

Ihre liebste Jahreszeit auf Mallorca: Der Winter. „Dann ist es auch nicht so voll und überlaufen“, berichtet Tina. Doch eine Sache fällt ihr hier auf der Insel nicht so leicht. „Es ist unfassbar schwer hier Freundschaften zu finden“, verrät die Auswanderin. „In Abu Dhabi haben wir viel schneller Anschluss gefunden. Aber hier sind die Spanier halt sehr familiär unterwegs und suchen auch gar nicht so den Kontakt zu Außenstehenden.“

Tina uns ihre Familie sind vor mehreren Jahren nach Mallorca ausgewandert. Doch so schön, wie es für viele klingt, ist das in der Realität oft nicht. Foto: privat

„Ist halt anders“

Zwar seien auch die Mallorca-Auswanderer untereinander vernetzt. Doch viele von ihnen seien selbstständig und können sich im Gegensatz zu Tina, die normal angestellt ist, ihre Zeit besser einteilen, um Treffen zu organisieren. „Mein Leben ist da halt etwas anders als das der typischen Auswanderer“, gibt Tina zu. Auch dass der Rest der Familie weit weg wohnt, falle ihr nicht immer leicht. „Aber immerhin sind‘s nach Deutschland nur zweieinhalb Stunden mit dem Flieger. Das ist machbar.“

Trotz der Herausforderungen haben Tina und ihre Familie es nie bereut, nach Mallorca ausgewandert zu sein, erzählt sie unserer Redaktion. „Man ist dadurch auch natürlich viel offener“, findet Tina. „Man wächst auch an den Herausforderungen. Weil man macht ja viele Dinge, die man sonst wahrscheinlich nie so getan hätte.“