Ausflug auf Mallorca endet in Enttäuschung – doch eine Sache überrascht

Wir alle lieben den Sommer – noch mehr, wenn wir ihn nicht in Deutschland vor dem Schreibtisch sondern auf Mallorca, der Türkei oder in Ägypten verbringen können. Doch für viele Urlauber wird der Reisezeitraum im Herbst immer beliebter. Immerhin ballert die Sonne nicht so krass vom Himmel, es ist trotzdem nicht zu kalt zum Baden und man kann auch Städtetrips machen, ohne wegzuschmelzen.

Die spanische Urlaubsinsel Mallorca hat beispielsweise auch im Oktober viel zu bieten – fernab von Stränden, Buchten und den Party-Hochburgen am Ballermann (>>HIER<< mehr dazu). Unsere Reporterinnen haben einen Ausflug in das verschlafene Bergdorf Esporles gemacht. Der Grund ihres Ausflugs rückte dabei jedoch schnell in den Hintergrund.

Mallorca: „Fira Dolça d’Esporles“ enttäuscht

Esporles ist ein Bergdorf im Tramuntana-Gebirge im Westen Mallorcas. Eigentlich gilt der Ort eher als verschlafen – doch ein Mal im Jahr herrscht hier ordentlich Trubel. Das Volksfest „Fira Dolça d’Esporles“ lockt Hunderte, Einheimische und Urlauber gleichermaßen, in den Westen der Insel. So auch in diesem Jahr am 5. Oktober. Mit unter ihnen waren auch unsere Reporterinnen.

Voller Vorfreude und Heißhunger auf süßes Gebäck schlenderten sie durch die kleinen Gassen. Doch die Freude wurde ziemlich schnell getrübt. Denn für ein Straßenfest ganz im Namen der süßen, mallorquinischen Köstlichkeiten, fand man vor allem Stände mit Schmuck, Taschen, Second-Hand, Wurst und Honig (>>HIER<< kommst du zum ausführlichen Bericht).

Das malerische Bergdorf Esporles im Westen von Mallorca ist ein echter Geheimtipp. Foto: Vanessa Schubert/ DerWesten

Begeisterung für Esporles wuchs

Der Anblick der Stände konnte ihre Aufmerksamkeit nicht wirklich lange auf sich ziehen und das „Durchprobieren“ der typischen mallorquinischen Gebäcke war schnell beendet. So wanderte ihr Blick immer wieder zu den Häusern und den Gassen. Während das Volksfest schnell enttäuschte, wuchs überraschend die Begeisterung für das Dorf!

Überall blühten Sträucher und Büsche, riesige Bäume säumten die Wege. Die Häuser waren ebenfalls ein besonderer Anblick: Grüne Fenster und Türen, liebevolle Dekorationen und Terrassen voller Pflanzen sorgten für ein malerisches Bild – und das Ganze vor der Kulisse der Berge.

Klar, die Stadt Valldemossa ist da noch ein ticken malerischer und vor allem für seine bunten Kacheln an den Häusern berühmt, aber das kleine Bergdorf Esporles kann mit seinen süßen Gassen, Häusern und dem Panorama definitiv mithalten und ist ein echter Geheimtipp im Westen von Mallorca. So hatte der Ausflug zur „Fira Dolça d’Esporles“ doch etwas Gutes: Auch wenn das Volksfest nicht überzeugen konnte, hätten unsere Reporterinnen sonst nie die Schönheit des Dorfs kennengelernt.