Angst in berühmten Urlaubsort auf Mallorca – Anwohner wütend: „Gehen nicht mehr alleine raus“

Die Anwohner des kleinen Küstenörtchens S’Arenal auf Mallorca – den meisten Urlaubern als „Ballermann“ bekannt – können und wollen nicht mehr. In diesem Jahr sind so viele Diebe an der Playa de Palma unterwegs, wie nie zuvor, erzählen mehrere Anwohner gegenüber unserer Mallorca-Reporterin. Der Unterschied zu den vielen Jahren davor: Die Diebe haben es nicht mehr nur auf betrunkene Urlauber rund um den Megapark und in der Schinkenstraße abgesehen.

In einem Gespräch mit unserer Mallorca-Reporterin erzählt der Anwohner und Reporter Raúl Espigares, der auch Vizepräsident einer der Nachbarschaftsvereinigungen in Arenal ist, wie schlimm die Sache hier bereits für die Bewohner von S’Arenal ist.

Mallorca: Urlauber nicht mehr alleine im Fokus der Diebe

„Wir beobachten, dass sie [die Diebe] sich immer mehr den Nachbarn nähern, denn früher gingen sie nur an die Playa klauen, aber jetzt bestehlen sie auch die Nachbarn. Diese Leute sind unersättlich. Sie begnügen sich nicht mehr mit den Touristen, sondern bestehlen auch uns“, erzählt Raúl aufgebracht.

+++Paukenschlag auf Mallorca – Urlauber werden es zu spüren bekommen+++

„Wir wollen nicht, dass sie irgendjemanden bestehlen. Es reicht! Seit 20 Jahren ertragen wir dieselben Diebe und die Polizei unternimmt nichts. Sie kommen immer im Sommer und gehen jetzt auf die Kanarischen Inseln, um zu stehlen“, macht sich der Mallorquiner Luft.

Nachbarn lassen ihre Senioren nicht mehr alleine zur Bank

„Wir gehen nicht mehr alleine raus zum Geldautomaten – die Anwohner gehen in Gruppen. Man geht zu zweit oder zu dritt, weil man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass nichts passiert. Wir können unseren Großvater nicht mehr alleine zum Bankautomaten gehen lassen, um die Rente abzuheben, denn diese Diebe schlagen auch dort zu.“

Ende Oktober haben die Nachbarn Eigeninitiative ergriffen und „besuchen“ einen von den mutmaßlichen Dieben nun jeden Abend vor seinem Wohnmobil, in welchem er auf einem öffentlichen Parkplatz in Arenal wohnt. „Sie haben es auf die Schwachen, die Unaufmerksamen und die Betrunkenen abgesehen. Darum wollen wir sie hier nicht!“, erklärt Raúl das drastische Vorgehen der Anwohner.

Mehr Nachrichten:

„Wir haben keine Angst vor diesem Mann. Wir wollen, dass sie freiwillig gehen, nicht mit Gewalt. Unser Ziel besteht darin, alle zu entlarven, die am Strand stehlen. Die Leute sollen wissen, dass, wenn sie an den Strand gehen und drei Personen ihnen folgen, diese drei Taschendiebe sind“, wird er wiederholt deutlich und macht im selben Atemzug klar:

„Ich möchte, dass die Leute keine Angst haben, aber aufmerksam sind. Sie sollen Spaß haben, aber Bescheid wissen. Wenn wir Nachbarn uns nicht gegenseitig helfen, wird uns auch die Polizei nicht helfen. Ich verstehe nicht, warum es kein Interesse daran gibt, diese Mafia vom Strand von Palma zu vertreiben.“