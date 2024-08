Mallorca: Aufruhr in Touristenhochburg an der Playa – „Das ist doch irre“

Während die Urlauber vorne am Strand von S’Arenal auf Mallorca in der Sonne lagen und im Meer badeten, spielten sich nur wenige Meter weiter dramatische Szenen ab. Zu Mittag brannte es auf der Terrasse eines kleinen Hauses in der Carrer Torrent in S’Arenal lichterloh. Dichter schwarzer Rauch, brennende Elektrokabel, die immer wieder Funken stoben und wiederholte laute Knalle trieben die Anwohner teils in Panik aus ihren Häusern.

Fast exakt sieben Stunden später brannte es hier schon wieder – nur wenige Meter entfernt! Dieses Mal waren mehrere kleine Feuer auf einem Grundstück zu sehen. Auch dieses Mal konnte das Feuer gelöscht werden, wie unsere Reporterin vor Ort live miterlebte. Dann das schockierenden Fazit dieses Tages!

Mallorca: Ereignisreicher Tag für Anwohner in S’Arenal

Nur kurz nach dem Löschen des Brandes in dem Wohnhaus, aus dem eine Frau noch lebend gerettet werden konnte, stand fest: Diese hatte das Feuer selbst gelegt! Die Spanierin war eine Hausbesetzerin gewesen, der zuvor angekündigt worden war, man würde sie aus dem Haus holen.

Stunden später wieder kleine Rauchwolken schräg hinter dem Haus, dessen Terrasse zu Mittag gebrannt hatte – dieses Mal in der Carrer Trencadors. Als die Feuerwehr anrückte, war hier niemand mehr. Die kleinen Feuer waren schnell gelöscht. Aufmerksame Anwohner hatten eine Person beobachtet, wie sie das Feuer gelegt hatte und sie dabei gefilmt. Auch unserer Redaktion liegt das Video vor. Die Bildern sind verstörend.

Caro Robens äußert sich zu den Vorfällen

Zu sehen ist, wie ein Mann sich vor das Feuer kniet und augenscheinlich zu ihm betet. Die lokale Polizei sowieso die Guardia Civil auf Mallorca konnten den Mann aufgrund des Videos identifizieren und in Gewahrsam nehmen. Es soll sich um einen Obdachlosen handeln, der bis zuletzt als vermisst galt. Warum er Feuer legte, war zunächst nicht bekannt.

Caro Robens, bekannt aus „Goodbye Deutschland“, betreibt hier gemeinsam mit ihrem Mann Andreas ihr Fitnessstudio – das „Iron Gym“. Auch sie hat den ersten Brand an diesem Tag live mitverfolgt und ist auch über den zweiten Brand an diesem Tag erschrocken. Wir haben sie einen Tag nach dem ereignisreichen Dienstag (20. August) in ihrer Straße Im Iron Gym gesprochen. „Heftig, was hier los ist.“ Auch sie hat das Video des zweiten Brandes gesehen: „Das ist doch irre“, kommentiert sie es.

Normalerweise sei es in der Gegend total ruhig. Dass gleich zwei Menschen an einem Tag, nur wenige Meter voneinander entfernt, jeweils ein Feuer in S’Arenal auf Mallorca legen, erscheint auch ihr unfassbar.