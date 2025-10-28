Mallorca-Anwohner außer sich – „Jetzt haben sie es auf uns abgesehen“

Sie treffen sich um 20 Uhr in der Dunkelheit des 20. Oktober in einem Park in S’Arenal auf Mallorca – dem Küstenstädtchen, das jährlich abertausende Urlauber, vor allem aus Deutschland anzieht. Dunkel gekleidet zieht sich eine blonde Frau die Kapuze über den Kopf – sie will nicht an ihrem auffälligen Haar erkannt werden. Die anderen haben Trillerpfeifen und eine ganze Menge Wut im Bauch dabei. Sie sind Anwohner von S’Arenal und sie haben genug!

Denn mit dem vielen Tourismus hier kommt leider auch die Kriminalität. Taschendiebe scheinen in diesem Jahr so viel an der Playa de Palma und in S’Arenal unterwegs zu sein, wie nie zuvor. Das berichten mehrere Menschen vor Ort unserer Reporterin. Immer wieder beobachtet sie, wie die Polizei Diebe hochnimmt. Doch noch viel öfter werden ihr Geschichten von Opfern dieser Diebe zugetragen.

Mallorca hat ein Problem mit Dieben

Die blonde Frau – wir nennen sie hier Maria – erzählt: „Es ist nicht mehr zu ertragen. Jetzt, wo die Urlauber weg sind, haben sie es auf uns abgesehen – auf unsere Senioren.“ Ende Oktober ist die Urlaubssaison auf Mallorca zu Ende – in Arenal, das die meisten deutschen Urlauber als den Ballermann kennen, werden die Gehsteige buchstäblich hochgeklappt. Abgelöst werden die Party-Touristen dann von älteren Urlaubern.

„Viajes del Imserso“ – zu Deutsch: Reisen des Imserso – ist das vom spanischen Staat organisierte Programm für ermäßigte Urlaubsreisen für Senioren. Sie kommen vom Festland nach Mallorca – immer im Winter und bis zum Frühjahr. Und um diese Menschen machen sich die Anwohner neben ihren eigenen Nachbarn nun besonders Sorgen. In der vergangenen Woche hatte es bereits Vorfälle gegeben, bei der eine Gruppe Taschendiebe einen 90-jährigen Mann beklauen wollten.

Vor zwei Wochen war ein 70-jähriger Mann aus Arenal beklaut worden. Seine Sachen tauchten dann in einem Wohnwagen auf, so erzählt es Raúl Espigares, Vizepräsident einer der Nachbarschaftsvereinigungen in Arenal und Reporter bei Llucmajor Televisión gegenüber unserer Reporterin.

Anwohner nehmen die Sache selbst in die Hand

Auf einem großen Schotterparkplatz kurz vor dem Ende Arenals steht ein sichtlich demolierter Wohnwagen. Hier fand man die Sachen des 70-jährigen Mannes, nachdem ein Nachbar beobachtet hatte, wie ein Unbekannter mit den geklauten Sachen hier hereingegangen war. Die Anwohner vermuten, der hier lebende Mann gehört zu einer in Arenal agierenden Diebesbande.

In diesem Wohnwagen auf einem öffentlichen Parkplatz in Arenal vermuten die Anwohner den Kopf der Diebesbande. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Dieser Wohnwagen ist das Ziel der Anwohner an diesem Abend. Gemeinsam stellen sie sich vor den Wohnwagen und machen klar, was sie wollen. „Weg mit den Kriminellen!“, rufen sie minutenlang. Auch Beleidigungen werden geschrien, mit den Trillerpfeifen ordentlich Lärm gemacht. Einige Anwohner kommen aus ihren Häusern und schauen zu, andere schließen sich dem Aufstand an.

Ein dickerer Mann mit Glatze kommt aus dem Wohnwagen, signalisiert mit der typischen Handbewegung, sie sollen abhauen und spuckt dann in ihre Richtung. Dann zieht die Gruppe Anwohner nach circa einer viertel Stunde wieder ab. Sie wollen am nächsten Abend wieder kommen – so lange, „bis der Mann aus dem Wohnwagen von hier verschwindet“, sagt Maria. Und das tun sie auch.

„Wir sind wirklich allein“

„Wir haben als Nachbarschaft darüber gesprochen: Entweder wir schließen uns zusammen oder diese Leute machen uns fertig“, sagt Raúl weiter. Die Polizei sei mehrmals gerufen worden, habe den Anwohnern aber nicht wirklich helfen können. Das Problem: Der Mann sei in dem Wohnwagen gemeldet, einfach hereinzugehen, geht demnach nicht.

Unsere Mallorca-Reporterin hat mit mehreren Anwohnern gesprochen. Sie alle erzählen ähnliche Geschichten. Und sie erzählen von der Unsicherheit und Angst, die sie mittlerweile in ihrer Heimat verspüren. Wir haben am Donnerstag (23. Oktober) beim zuständigen Rathaus von Llucmajor und der Policía Local nachgefragt. Eine Antwort steht hier bislang noch aus.