Amtliche Warnung auf Mallorca – Urlauber müssen umplanen

Noch ist die Urlaubssaison auf Mallorca in vollem Gange. Viele Reisende hatten wohl gehofft, auf der Sonneninsel noch einmal ein paar unbeschwerte Tage genießen zu können und dem kühlen Herbstwetter in Deutschland zu entfliehen. Doch diese Hoffnung bekommt jetzt einen deutlichen Dämpfer – die Wetterlage trübt die Ferienstimmung.

Für Montag (22. September) gilt auf Mallorca nun eine amtliche Unwetterwarnung. Urlauber sollten an diesem Tag besonders vorsichtig sein und ihre Pläne gegebenenfalls anpassen.

Warnstufe Orange auf Mallorca

Das spanische Wetteramt Aemet hat für nahezu die gesamte Insel die Warnstufe Orange ausgerufen. Dabei handelt es sich um die zweithöchste Warnstufe – ein deutliches Signal, dass die Lage ernst genommen werden muss. Ab Mitternacht wird mit kräftigem Starkregen und teils heftigen Gewittern gerechnet. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 23 und 26 Grad. Auch wenn das noch immer sommerlich klingt, können gerade die intensiven Niederschläge und die Gewitter gefährlich werden.

Die Behörde mahnt deshalb zu erhöhter Aufmerksamkeit. Besonders Aktivitäten im Freien oder im Straßenverkehr sollten mit Bedacht geplant werden. Mallorca-Urlauber wie auch Einheimische sollten die Wettervorhersagen genau im Blick behalten, um im Fall von Starkregen oder plötzlichen Gewittern schnell reagieren zu können. Wer also Ausflüge plant oder mit dem Mietwagen unterwegs ist, sollte flexibel bleiben.

Eine schnelle Entspannung der Lage ist vorerst nicht zu erwarten. Auch am Dienstag (23. September) rechnet Aemet mit weiteren Regenfällen, die das Wetter unbeständig halten. Erst im Verlauf der Woche deuten die Prognosen auf eine Besserung hin. Am Freitag (26. September) könnten die Temperaturen in Palma bereits wieder auf rund 27 Grad steigen. Bis dahin müssen Mallorca-Urlauber jedoch damit rechnen, ihre Zeit eher drinnen zu verbringen, anstatt wie gewohnt die Sonnenstunden am Strand auszukosten.