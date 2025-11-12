Entscheidung um Magdeburger Weihnachtsmarkt gefallen – so geht es weiter

Die Stadt Magdeburg will den diesjährigen Weihnachtsmarkt unbedingt stattfinden lassen – trotz möglicher Sicherheitsbedenken. Laut Oberbürgermeisterin Simone Borris steht die Genehmigung dafür prinzipiell fest. „Und in Umsetzung dieser Maßnahmen wird die Marktfestsetzung erteilt werden können“, erklärte die parteilose Politikerin. Die Sicherheitsvorkehrungen sollen dafür verstärkt werden.

In Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Landesverwaltungsamt hat die Stadt eine Vielzahl an Vorkehrungen und neuen Maßnahmen abgestimmt. Ziel sei es laut Borris, Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu erhöhen. Konkret habe man hierfür „Hausaufgaben“ festgelegt, die vor der endgültigen Genehmigung umzusetzen seien.

Magdeburger Weihnachtsmarkt: Mehr Sicherheit für Besucher

Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Sicherheit bei Veranstaltungen wie dem Magdeburger Weihnachtsmarkt hohe Priorität. Angesichts aktueller Herausforderungen will die Stadt die Maßnahmen noch weiter verbessern. Von umfassenden Kontrollen bis hin zu präventiven Schritten werde nachgeschärft, damit alle Besucher sicher und unbesorgt die Adventszeit genießen können.

Die endgültige Entscheidung über die Genehmigung liegt beim Landesverwaltungsamt, doch die Signale aus Magdeburg sind positiv. Mit den angekündigten Sicherheitsmaßnahmen stehe einer Marktfestsetzung nichts mehr im Weg, so Borris. Damit bleibt der Magdeburger Weihnachtsmarkt für viele ein ganz besonderes Highlight im kommenden Advent.

Stadtverwaltung will gewohnten Spaß sicherstellen

Der beliebte Magdeburger Weihnachtsmarkt lockt jährlich Tausende Besucher mit funkelnden Lichtern, kunstvollen Ständen und verführerischen Düften. Die Stadtverwaltung möchte dem gewohnten Spaß auf dem traditionsreichen Markt sicherstellen. Sicherheitsbedenken dürften für eine Absage nicht ausreichen, wenn alle vereinbarten Maßnahmen rechtzeitig umgesetzt werden.

Die Vorfreude auf Glühwein, Lebkuchen und festliche Stimmung ist bei vielen bereits groß. Oberbürgermeisterin Borris zeigt sich optimistisch, dass die Maßnahmen greifen. Das Finale rund um die Marktfestsetzung wird spannend. Doch alles deutet darauf hin, dass der Magdeburger Weihnachtsmarkt 2023 wie geplant stattfinden kann.