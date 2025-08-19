Sechsfacher Mord und 300-facher versuchter Mord! Anklageschrift gegen Magdeburg-Attentäter wiegt schwer

Über acht Monate blieben Angehörige der verstorbenen Opfer, die am 20. Dezember 2024 auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ums Leben kamen, im Ungewissen. Nun sorgte die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg (Saale) am Dienstag (19. August) endlich für ein wenig Klarheit.

Der tatverdächtige Arzt Taleb A., der im vergangenen Jahr in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt Magdeburg gerast war und dabei sechs Menschen getötet und Hunderte weitere in Gefahr gebracht hatte, muss sich nun einer Anklage stellen.

Anklageschrift zu Magdeburg Attentat entsetzt

Diese Details dürften nicht nur die Angehörigen und Freunde, die sechs Menschen nach einem Weihnachtsmarkt-Besuch in Magdeburg beerdigen mussten, schockieren.

+++ Anschlag auf Weihnachtsmarkt Magdeburg ++ Leisteten Polizei und Stadtverwaltung „Beihilfe“? ++ Terrorismus-Forscher mit üblen Details +++

Denn dem 50-jährigen Tatverdächtigen, der gebürtig aus Saudi-Arabien stammt, wird laut Informationen von AFP Mord in sechs Fällen und versuchter Mord in 338 Fällen vorgeworfen, teilte die Ermittlungsbehörde am Dienstag mit.

Außerdem muss er sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und einem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten. Taleb A. soll im Dezember 2024 mit seinem Auto in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt mitten in der Magdeburger Innenstadt gerast sein. Als Motiv gaben die Ermittler an, dass er unzufrieden und frustriert über den Verlauf und Ausgang eines zivilrechtlichen Streits gewesen sein soll. Auch einige eingereichte Strafanzeigen von A. verliefen im Sande. Das Ziel seiner Tat: möglichst viele Menschen zu töten.

Taleb A. soll Tat wochenlang geplant haben

Wie aus einem Schreiben hervorgeht, soll der in Deutschland tätige Facharzt für Psychiatrie seine Tat wochenlang geplant haben. Darin soll sich Taleb A. als Opfer präsentiert haben. „Ich bin jetzt stolz auf den 20. Dezember und jetzt bereit, weitere Deutsche mit meiner Hand zu schlachten“, ging angeblich aus dem Schreiben hervor. Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>.

Diese Nachrichten könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Der Tatverdächtige soll seine Tat ohne Mittäter oder Mitwisser im Stillen vorbereitet haben. Er sitzt seit Dezember in U-Haft. Die Ermittler benannten für ein Verfahren 410 Zeugen und fünf Sachverständige. Das Landgericht Magdeburg solle nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. (mit AFP)