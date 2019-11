Mädchen lernt neue Mitschülerin kennen – was sie dann herausfindet, verändert ihr ganzes Leben

Ein einfaches Selfie veränderte alles!

An einem Tag im Januar 2015 kam ein neues Mädchen an die Schule von Miché Solomon (17). Als der Teenager die Neue das erste Mal sah, fiel er fast vom Glauben ab: Cassidy, das neue Mädchen an der Schule im südafrikanischen Kapstadt, sieht fast genauso aus wie Miché.

„Ich hatte das Gefühl, ich kannte sie“, erzählt die 17-Jährige der BBC. „Es war gruselig, ich wusste nicht, warum ich dieses Gefühl hatte.“ Sie ahnte da noch nicht, welche Geschichte bald ans Tageslicht kommen sollte.

Mädchen machen Selfie – und bringen Unfassbares zu Tage

Ihre Mitschüler zogen Miché auf, weil die Neue ihr wie aus dem Gesicht geschnitten war.

Die beiden Mädchen machten sich nichts daraus und freundeten sich an – obwohl Cassidy drei Jahre jünger war.

Eines Tages machten sie jenes Selfie, das alles ändern sollte.

Als manche das Bild sahen, fragten sie aus Spaß, ob sie Schwestern sein. „Sei nicht verrückt“ oder „Keine Ahnung, vielleicht in einem anderen Leben“ antworteten die beiden darauf.

Doch als die Familie von Cassidy das Bild der beiden Mädchen sah, wurde aus Spaß bitterer Ernst. Celeste and Morne, die Eltern der 14-Jährigen starrten das Bild an.

Sie fragten Miché, die neue Freundin ihrer Tochter, ob sie am 30. April 1997 geboren wurde. „Stalkt ihr mich auf Facebook?“, fragte die 17-Jährige.

„Ich glaubte so fest an die Mutter“

Doch in jenem April 1997 wurde den beiden frischen Eltern Celeste and Morne, in einem Krankenhaus in Kapstadt ihre neugeborene Tochter gekidnappt. Eine Frau in einem Krankenschwester-Outfit nahm sich das Baby, als Celeste schlief und machte sich aus dem Staub. Das Kind wurde nie wieder gesehen.

Bis 2015. Ein DNA-Test brachte ans Licht, was niemand zu träumen gewagt hätte: Miché ist das entführte Baby von Celeste und Morne und damit tatsächlich Cassidys Schwester.

„Ich glaubte so fest an die Mutter, die mich großzog. Sie würde mich nie anlügen, vor allem nicht über meine Herkunft und wer ich bin“, sagte Miché.

Für die Frau, die sie großgezogen hat, hatte die Tat 17 Jahre später Folgen: Die angebliche Mutter wurde wegen Kidnapping und Betrug verurteilt.

„Sie weiß, dass ich ihr vergebe“

Von einem dramatischen Besuch im Gefängnis bei der Frau, von der sie jahrelang geglaubt hatte, sie sei ihre Mutter, erzählt sie heute der BBC. „Ich sagte zu ihr: 'Dass ich weiß, dass ich nicht dein Blut bin – dass ich tatsächlich jemand anderem gehöre und dass du ihnen alles genommen und mein gesamtes Schicksal verändert hast – tut mir das weh.“

Aber: „Vergeben bringt so viel Heilung für dein Herz", sagt Miché. „Das Leben muss weitergehen. Sie weiß, dass ich ihr vergebe, und sie weiß, dass ich sie immer noch liebe.“ (jg)