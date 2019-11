Mädchen (5) will sich nur die Zähne putzen – dann passiert der absolute Horror

Was für ein furchtbarer Unfall! Damit hat ein Vater aus Salt Lake City (USA) sicher nicht gerechnet. Als sich seine Tochter Celeste die Zähne putzte, fiel das fünfjährige Mädchen vom Bett und verletzte sich so schwer, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Was war genau passiert? Das Kind hatte lediglich die Zahnbürste im Mund, als sie aus ihrem Bett fiel und sich die Zahnbürste in ihren Rachen bohrte. Sie hinterließ ein großes Loch im Mund des Mädchens.

Mädchen fällt mit Zahnbürste vom Bett - dann beginnt der Horror

Der Vater wusste sich in seiner Not nicht weiter zu helfen, als sich im Internet an die Öffentlichkeit zu wenden. Auf der Spendenseite gofundme.com bittet er um Spenden. „Eigentlich mag ich es überhaupt nicht nach Spenden zu fragen, aber ich bin in einer Notlage“, schreibt er verzweifelt und teilt ein Bild seiner Tochter aus dem Krankenhaus.

„Ich weiß einfach nicht, was ich sonst tun soll“, gesteht der Vater. Er erklärt zudem, dass sie ihr Leben lang Sprachprobleme haben wird. Es könnte außerdem sein, dass sie in der Zukunft noch einmal operiert werden muss. Und die Eltern sind mit ihrem Budget schon jetzt an der Grenze. „Ich verlange nicht viel. Nur ein bisschen, wenn du etwas hast“, schiebt der Vater hinterher.

Bisher haben bei gofundme.com 26 Menschen für die medizinische Behandlung von Celeste gespendet. Insgesamt etwas mehr als 1700 Dollar (etwa 1500 Euro) von den gewünschten 5000 Euro sind schon zusammengekommen. (js)