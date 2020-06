Maddie McCann: Rätsel gelöst? JETZT sprechen die Ermittler – „Wir gehen davon aus ...“

Maddie McCann verschwand 2007 in Portugal.

Seit 2007 ist Maddie McCann aus England verschwunden, als die Dreijährige mit ihrer Familie im Urlaub an der portugiesischen Algarve war. Bis heute ist unklar, was mit Maddie McCann passierte. Nun haben die Ermittler eine heiße Spur, die nach Deutschland führt.

Das Bundeskriminalamt ermittelt gegen einen 43 Jahre alten vorbestraften Sexualstraftäter wegen des Verdachts des Mordes an Maddie McCann.

Maddie McCann: Jetzt sprechen die Ermittler

In einer Pressekonferenz gibt die Staatsanwaltschaft Braunschweig Details bekannt. Die Pressekonferenz zum Fall Maddie McCann kannst du hier in unserem Live-Ticker verfolgen:

13.07 Uhr: Die Staatsanwaltschaft wendet sich erneut an mögliche Zeugen und Mitwisser: „Ich kann nur alle aufrufen, mitzuhelfen.“

13.05 Uhr: Weitere Details, wie die genauen Tatvorwürfe, will die Staatsanwaltschaft Braunschweig derzeit nicht preisgeben.

13.03 Uhr: Der Tatverdächtige ist mehrmals vorbestraft und sitzt derzeit im Gefängnis. Vor seinem Auslandsaufenthalt (1995 bis 2007) in Portugal lebte der Tatverdächtige im Bezirk Braunschweig, so die Staatsanwaltschaft. Er sei in Portugal mehreren Gelegenheitsjobs nach, habe aber auch Geld durch Straftaten wie Drogen verdient.

13.02 Uhr: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Maddie McCann tot ist, deshalb ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Mordverdachts.

12.58 Uhr: Staatsanwaltschaft spricht

Gleich spricht die Staatsanwaltschaft Braunschweig und gibt Details zum Fall Maddie McCann und zum Tatverdächtigen bekannt, dem Mord vorgeworfen wird.

12.42 Uhr: Frühere Nachbarin packt aus

Eine ehemalige Nachbarin des Tatverdächtigen hat ausgepackt. Sie beschreibt den heute 43-Jährigen als „aggressiv“. Hier mehr dazu>>>

-----------

Der Fall Maddie McCann:

Madeleine Beth McCann, genannt Maddie (3), verschwand am 3. Mai 2007

Zuletzt sahen sie ihre Eltern sie in ihrer Ferienwohnung in Portugal

Als Maddie McCann verschwand, waren ihre Eltern mit Freunden essen

Einziger Hinweis: ein geöffnetes Fenster

Nach 14 Monaten stellte die portugiesische Polizei die Ermittlungen zu dem britischen Mädchen ein

Ihre Eltern, beide Ärzte, nutzen die Öffentlichkeit für die Suche nach Maddie

Bis heute gibt es kein Anzeichen, ob Maddie noch lebt

Am 12. Mai hätte Maddie McCann ihren 17. Geburtstag gefeiert

-----------

12.30 Uhr: Alles, was wir über den Tatverdächtigen wissen

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um 43-Jährigen, er ist ein verurteilter Sexualstraftäter. In der Sendung Aketnzeichen XY am Mittwochabend wurde über den brisanten Fall berichtet. Hier alle Infos>>>