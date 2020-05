Maddie McCann: Tödlicher Unfall – jetzt kommt raus, dass ...

Dieser Vemisstenfall sorgte weltweit für Aufregung. für Aufregung 13 Jahre ist es schon her, dass Maddie McCann, damals drei Jahre alt, in Portugal verschwand. Die ganze Welt verfolgte den Fall um das vermisste britische Mädchen. Nun gibt es Neues zum Fall Maddie McCann.

Wie das britische Portal „The Sun“ berichtet, wurde ein Privatdetektiv, der nach der damals Dreijährigen gesucht hat, 2018 tot aufgefunden. Er soll die Eltern von Maddie McCann um 300.000 Pfund (etwa 340.000 Euro) erleichtert haben.

Maddie McCann: Privatdetektiv tot aufgefunden

Die Leiche von Kevin Halligen (56) wurde im Januar 2018 in einer Blutlache in seinem Haus in Surrey gefunden. Er soll gestürzt sein. Eine Pathologe gab an, dass es keine Anzeichen für einen Übergriff einer anderen Person gab.

Kate und Gerry, die Eltern von Maddie McCann, versuchten alles, um ihre geliebte Tochter wieder zu bekommen. Foto: imago images / GlobalImagens

Nun kommt heraus, dass der Detektiv, der nach Maddie McCann suchte, an einer Hirnblutung gestorben sein soll.

Der Fall Maddie McCann:

Madeleine Beth McCann, genannt Maddie (3) verschwand am 3. Mai 2007

Zuletzt sahen sie ihre Eltern sie in ihrer Ferienwohnung in Portugal

Als Maddie McCann verschwand, waren ihre Eltern mit Freunden essen

Einziger Hinweis: ein geöffnetes Fenster

Nach 14 Monaten stellte die portugiesische Polizei die Ermittlungen zu dem britischen Mädchen ein

Ihre Eltern, beide Ärzte, nutzen die Öffentlichkeit für die Suche nach Maddie

Bis heute gibt es kein Anzeichen, ob Maddie noch lebt

Maddie McCann: Mann gab sich als Ex-Spion aus

Halligen wurde von den Eltern Kate und Gerry 2007 nach dem Verschwinden von Maddie McCann angeheuert. Später stellte sich heraus, dass der 56-Jährige in Wirklichkeit Richard Powell heißt. Er gab sich als ein Ex-MI6-Spion aus.

Maddie McCann ist seit fast 13 Jahren verschwunden. Foto: dpa

In einer Netflix-Doku werden die Machenschaften des mutmaßlichen Betrügers gezeigt. Seine Firma Oakley International soll ein Paar angeheuert haben, dass eine Tochter hatte, die wie Maddie McCann aussah. Vor Ort in Portugal, wo die Dreijährige verschwand, sollte das Doppelgänger-Mädchen herumlaufen.

Maddie McCann wird bereits seit 13 Jahren vermisst. Doch ihre Eltern geben die Hoffnung nicht auf. Foto: imago images / imagebroker

Außerdem hat Halligen Tipps, die über eine Hotline zum Verschwinden von Maddie McCann kamen, nicht verfolgt. Das ergaunerte Geld verprasste er laut „The Sun“ für Luxushotels, Flüge und sein High Life. (ldi)