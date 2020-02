Maddie McCann: Frau hat irre Theorie – „Maddie lebt und...“

Dieser Vermisstenfall hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt: Ein dreijähriges Mädchen, das mit seinen Eltern im Urlaub ist - und plötzlich verschwindet. Seit dem 3. Mai 2007 wird die kleine Maddie McCann vermisst, seit diesem Tag scheint das Kind wie vom Erdboden verschluckt. Noch immer steht nicht fest, ob Maddie McCann noch lebt.

Eine ist sich aber ziemlich sicher, dass die Britin noch am Leben ist: Fia Johansson.

Perceive beauty in the world. pic.twitter.com/uZmOehRLwp — Persian Medium (@PersianMedium) October 14, 2019

Eine Frau, die sich selbst als „Persisches Medium“ bezeichnet und laut eigener Aussage gemeinsam mit US-Ermittlern an Vermisstenfällen arbeitet. Sie hat eine ziemlich irre These dafür, was mit der damals Dreijährigen passiert sein könnte.

+++ Maddie McCann: Polizist sollte das vermisste Mädchen finden – nun kommt raus, dass er... +++

Maddie McCann: Frau will wissen, wo die Vermisste ist

Dem britischen Portal „Daily-Star“ verriet sie bereits im Dezember: „Sie lebt, ich kann sie in Deutschland sehen. Sie hat keine Ahnung, wer sie eigentlich ist. Sie war damals sehr klein und kann sich nicht an ihre Familie erinnern“, sagt Johansson. Sie geht fest davon aus, dass Maddie McCann von einem deutschen Kinderhändler entführt wurde: Martin N. Der sogenannte „Maskenmann“ sitzt seit 2011 im Gefängnis, weil er drei Jungen ermordet hat. >> Mehr dazu hier

Doch was ist dann mit Maddie passiert? Johansson ist sicher: Das Mädchen wurde befreit. Und lebt nun als „Melanie“ in Köln bei einer neuen Familie. Zwischen 2022 und 2024 soll sie per Zufall ihre leiblichen Eltern finden.

Die Eltern von Maddie McCann: Kate und Gerald McCann. Foto: imago images

-----------------------

Mehr Nachrichten zu Maddie McCann:

Maddie McCann: Spur führt zu Kindermörder aus Deutschland – doch ein Detail macht stutzig

Maddie McCann: Ermittler haben grausame Theorie

Maddie McCann: Gibt es endlich eine entscheidende Spur?

-----------------------

In einem aktuellen Interview erklärt Johansson der „Daily-Star“, wie sie überhaupt auf die Theorie kam: „Mir eicht einfach nur der Name (Anm. der Redaktion: einer vermissten Person), ich brauche keine Details.“ Nur anhand des Namens will Johansson erkennen, ob die Person noch lebt - und wenn ja, wo sie sich aufhält. „Meine Visionen sind wie ein Kinofilm, ich sehe alles“, erklärt das Medium. (bs)