Maddie McCann: Näherte sich Christian B. weiteren Kindern? ++ Klarheit über Rolle im Mordfall von Claudia Ruf

Der Fall Maddie McCann bewegt seit 13 Jahren die Welt

Hat Christian B. etwas mit dem Verschwinden zu tun?

Alle Infos und Entwicklungen im News-Blog

Das Vermisstenfall um Maddie McCann bewegt seit 13 Jahren die Welt!

Jetzt steht der Fall dichter denn je vor der Aufklärung. Deutsche Ermittler haben Christian B. (43) im Verdacht, das damals dreijährige Mädchen entführt und getötet zu haben.

Doch noch fehlt ein „dringender Tatverdacht“ gegen den zuletzt in Braunschweig lebenden Serienkriminellen.

Maddie McCann: Frau will Mädchen gesehen haben

Die Chronik im Fall der verschwundenen Maddie McCann

Der Fall Maddie McCann:

Madeleine Beth McCann, genannt Maddie (3), verschwand am 3. Mai 2007

Zuletzt sahen sie ihre Eltern sie in ihrer Ferienwohnung in Portugal

Als Maddie McCann verschwand, waren ihre Eltern mit Freunden essen

Der einzige Hinweis: ein geöffnetes Fenster

Nach 14 Monaten stellte die portugiesische Polizei die Ermittlungen zu dem britischen Mädchen ein

Bis heute gibt es kein Anzeichen, ob Maddie noch lebt

Am 12. Mai hätte Maddie McCann ihren 17. Geburtstag gefeiert

Seit Mai 2007 fehlt von Maddie McCann jede Spur. Foto: Metropolitan Police

Mittwoch, 5. August

11.15 Uhr: Hat Christian B. versucht, sich in Portugal auch anderen Kindern zu nähern?

Das berichtet zumindest die britische "Sun" und zieht als Zeugen dafür einen Vater aus Portugal heran. Er habe im Jahr 2007 in einer Kleinstadt einige Kilometer von Praia da Luz, wo Maddie verschwand, Christian B. auf einem Spielplatz dabei erwischt, wie er sich vor seiner Tochter entblößt habe. Sie habe gemeinsam mit drei weitere Kindern im Alter zwischen acht und zwölf auf dem Spielplatz gespielt.

Der Vater soll B. anschließend in den Schwitzkasten genommen haben und die Polizei gerufen haben. Wie die "Sun" berichtet, sei der Vorfall jedoch nie vor Gericht gelandet, die Akte archiviert worden. Der Vater habe B. nach der Veröffentlichung des Bildes im Zusammenhang mit dem Fall von Maddie McCann wiederekannt.

10.00 Uhr: Ermittler schließen Zusammenhang zu Mordfall von Claudia Ruf aus

Der im Fall von Maddie McCann als Verdächtiger gehandelte Christian B. (43) wurde zwischenzeitlich auch mit dem ungelösten Mordfall von Claudia Ruf in Verbindung gebracht. Die damals Elfjährige war 1996 in Grevenbroich entführt und wenig später getötet worden. Wie die "Bild" berichtet, ist dieser Verdacht wohl nun ausgeräumt.

„Nach der Abgleichung der ermittelten Informationen lässt sich sagen, dass Christian B. zur Tatzeit im Fall von Claudia Ruf nicht in Grevenbroich war“, so ein Polizeisprecher gegenüber "Bild". Auch ein DNA-Abgleich soll negativ ausgefallen sein.

Freitag, 31. Juli

10.56 Uhr: Belastendes Video aufgetaucht – es zeigt Christian B....

Nun ist ein Video aufgetaucht, das den Hauptverdächtigen Christian B. mit einem alten VW-Bulli zeigt. Eben einem solchen markanten weißen und gelben T3 Westfalia, der bereits zuvor mit dem Verdächtigen in Verbindung gebracht wurde.

In dem Video ist zu sehen, wie Christian B. lachend und witzelnd in dem Bulli sitzt und drei junge deutsche Reisende auf ihrem Weg von Portugal nach Spanien mitnimmt.

Aufgenommen wurde das Video am 30. März 2007, also nur rund fünf Wochen bevor Maddie verschwand. Das Video liegt dem englischen Portal „Mail-Online“ vor. Zugespielt wurde dieses scheinbar von einem der drei deutschen Jugendlichen. Thomas, wie der Mann im Film ausschließlich genannt wird, erklärt gegenüber dem Portal: „Es ist beängstigend zu wissen, dass er ein Vergewaltiger war, der Kinder ins Visier nahm. Wir ahnten nicht, dass er so ein Monster war. Er wirkte wie jeder andere gewöhnliche junge Mann. Er war fröhlich und scherzte viel und freute sich uns mitzunehmen.“

7.02 Uhr: Nachbar aus Kleingartenanlage packt aus

Jürgen Krumstroh, der Vorsitzende des Gartenvereins in Braunschweig, spricht gegenüber der „Bild“ über Christian B. In jener Kleingartenanlage war Christian B. Pächter einer Parzelle. Und die ist nun in den Fokus der Polizei gerückt. „Er war eigentlich unauffällig. Ein, zwei Mal hat er auch ein Bier mitgetrunken. Aber sein Abgang war seltsam. Er gab mir morgens die Kündigung und dann war er weg“, berichtet Krumstroh

Der Vorsitzende rechnet damit, dass die Polizei jetzt auch im Gartenverein Kennelblick ermittelt. „Hoffentlich findet die Polizei bald etwas, um ihn zu überführen.“

Er beschreibt den Verdächtigen als unauffällig, immer freundlich. Er habe seine Gartenarbeit gemacht. „Ich war geschockt, als ich bei der neuen Fahndung nach Maddie im Frühjahr auf einmal sein Bild gesehen habe“, so Krumstroh, dessen Kleingarten an den von B. grenzte, in der „Bild“.

Die Parzelle von Christian B. in Braunschweig soll noch nicht untersucht worden sein, berichtet die „Bild“.

Diese Gartenlaube in Braunschweig ist jetzt ins Visier der Ermittler gerückt. Foto: Henning Noske/BZV

Donnerstag, 30. Juli

15.32 Uhr: Verdächtiger Christian B. stellt Antrag auf vorzeitige Haftentlassung

Der Verdächtige im Fall Maddie McCann, Christian B., hat nun doch einen Antrag auf eine vorzeitige Haftentlassung gestellt, wie sein Anwalt der dpa bestätigte. Nun sei aber das Landgericht Kiel und nicht wie bei dem von dem Verdächtigen vor zwei Tagen zurückgezogenen Antrag, das Landgericht Braunschweig zuständig.

Momentan sitzt Christian B. in Kiel eine Gefängnisstrafe wegen Drogenhandels ab. Am 7. Januar 2021 soll er freikommen - wird dem Antrag stattgegeben, so könnte er ein halbes Jahr vorher freikommen.

Der 43-Jährige hatte zuvor über seinen Anwalt erklärt, das Vertrauen in die Braunschweiger Justiz verloren zu haben, nachdem das dortige Landgericht ihn seiner Auffassung nach zu Unrecht wegen Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin verurteilt hatte. Nachdem der Bundesgerichtshof aber das Landgericht Braunschweig in der Frage der Haftentlassung für zuständig erklärt hatte, hatte der Verdächtige seinen Antrag zurückgezogen.

13.54 Uhr: Medienbericht: Rückt zweiter Kleingarten in den Fokus der Ermittler?

Am Dienstag und Mittwoch hat die Polizei Durchsuchung einer Kleingarten-Parzelle in Hannover durchgeführt. Der Einsatz stand im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen Mordes gegen den verdächtigen Christian B. Nun führt eine weitere Spur zu einem anderen Kleingarten Gelände. Diesmal ist dieser in Braunschweig, berichtet die „Bild“.

Hier hatte der Verdächtige Christian B. von Oktober 2013 bis April 2016 ebenfalls einen Kleingarten angemietet.

29. Juli, 20 Uhr: Polizei erklärt Buddel-Aktion für beendet

Die Polizeiaktion in einem Kleingarten am Stadtrand von Hannover ist beendet. Ob etwas gefunden wurde, blieb zunächst unklar. Zwei Tage lang hatten Polizisten auf dem Grundstück die Erde mit Spaten und Harken durchkämmt. Auch ein Bagger, eine Mini-Raupe und eine Drohne kamen zum Einsatz. Am Mittwochabend hat ein Polizist am Ort laut der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt, dass die Aktion beendet sei. Daraufhin wurden auch die Sichtschutzwände zur Straße abgebaut.

17.55 Uhr: „Bild“: BKA verhängt Flugverbot über Maddie-Suchgebiet

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat bei den Grabungen im Fall Maddie in Hannover den Luftraum über dem Suchgebiet in der Kleingartenanlage für Drohnen und Hubschrauber gesperrt. Das habe die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegenüber „Bild“ bestätigt.

13.35 Uhr: Maddie McCann: Polizisten buddeln in Garten und machen unglaublichen Fund

Die Polizisten haben am Mittwoch bei den Grabungen im Kleingarten einen Kellerraum entdeckt, das berichtet die „Bild“. Der könnte zu einem ehemaligen Gartenhaus gehören, das dort einmal stand. Darüber ob oder was die Ermittler dort fanden, ja sogar über den Fund selbst, schweigen die Ermittler.

Jede Mulde abgetragener Erde werde mit Spaten und Hacke genau durchsucht.

2007 sei der Tatverdächtige dort eingezogen – das Jahr, indem Maddie aus der Ferienwohnung verschwand. Während dieser Zeit soll er sich nicht bei den Behörden angemeldet haben, niemand habe von ihm gewusst. Das berichtet ein Nachbar der „Daily Mail“.

Etwa ein Jahr später habe er den Kleingarten wieder abgegeben, 2008 wurde der Schuppen dann abgerissen. Laut Nachbar sollten dort noch Fundamente zu finden sein.

Um die Parzelle habe sich der Tatverdächtige nicht gerade liebevoll gekümmert. „Er saß den ganzen Tag rum und trank Bier“, zitiert die „Daily Mail“ den Nachbarn (73).

28. Juli, 11.18 Uhr: Polizei durchsucht Kleingarten in Hannover

Die Polizei hat mit der Durchsuchung einer Kleingarten-Parzelle in Hannover begonnen. Der Einsatz stehe im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen Mordes gegen den verdächtigen Christian B., sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstag.

Handelt es sich dabei nun um eine neue Spur? Was in dem Kleingarten gesucht werde, sagte sie nicht. Über den Polizeieinsatz, bei dem auch ein Mini-Bagger benutzt wurde, hatte zuerst die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Der in Kiel inhaftierte 43-Jährige steht im Verdacht, 2007 die dreijährige Britin Maddie aus einer Ferienanlage in Portugal entführt zu haben.

26. Juli, 9.55 Uhr: Frau will Maddie gesehen haben - sie sprach Deutsch

Die pensionierte Lehrerin Maria aus Portugal will Maddie McCann in einem Supermarkt erkannt haben. Sie soll Deutsch gesprochen haben. Das sagte die Frau in einem Interview mit der Investigativ-Journalistin Sandra Felgueiras in der TV-Sendung „Sexta as 9“ im portugiesischen Fernsehen.

Marie will Maddie vor drei oder vier Jahren in einem Supermarkt in Albufeira, rund 45 Autominuten von Praia da Luz entfernt, gesehen haben. Was die Frau so sicher macht, ist ein sogenanntes Kolobom, eine angeborene Spaltbildung im Bereich des rechten Auges. „Da war ein Mädchen rechts neben mir, dass mit einem anderen Deutsch sprach. Als ich in ihre Augen schaute, war ich mir sicher, was ich sah.“

Das beschriebene Mädchen soll damals 13 oder 14 Jahre alt gewesen sein, was auf Maddie zutreffen könnte. Die Britin wäre heute 17. „Leider realisierte ich erst einige Sekunden, nach dem sie den Supermarkt verlassen hatten, wem ich das Gesicht zu ordnen konnte“, berichtete Maria.

Die pensionierte Lehrerin ist darüber hinaus überzeugt, dass sie auch den gelb-weißen Camper von Christian B. in der Nähe des Supermarktes gesehen habe. „Ich kann nicht mehr mehr genau sagen wann, aber ich erinnere mich, ihn gesehen zu haben.“ Die Frau sagte im portugiesischen TV, dass sie damals ihre Beobachtung nicht der Polizei mitgeteilt habe, die Polizei und den McCann-Anwalt Rogerio Alves erst nach den neuen Enthüllungen zu Christian B. kontaktiert habe.

Estará Maddie viva? Testemunha garante ter visto Madeleine McCann viva no Algarve a falar alemão já com 14 anos de idade.

Polícia Judiciária não descarta hipótese e mantém todas as linhas de investigação em aberto.



Entrevista exclusiva para ver no Sexta às 9. pic.twitter.com/ApWJO5YfFA — RTP (@rtppt) July 24, 2020

Seit dem Verschwinden von Madeleine gab es fast 9.000 vermeintliche Sichtungen in 101 Ländern, darunter in Marokko, Kanada und Neuseeland.

23. Juli, 20.45 Uhr: Führt Spur in niederländischem Vermisstenfall zu Christian B.?

Am Strand der niederländischen Stadt Monster, südlich von Den Haag, verschwand 1995 der damals siebenjährige Jaïr S.. Von dem Jungen fehlt bis heute jede Spur. Jetzt vermutet die Polizei in Den Haag eine Verbindung zu Christian B. >>> hier mehr Infos

Samstag, 11. Juli:

17.30 Uhr: Neue Suchmaßnahmen in Portugal

Die portugiesische Polizei soll „fundamentale Beweisstücke“ entdeckt haben und deshalb in der Ortschaft Vila do Bispo mehrere Brunnen durchsuchen. >>> Hier liest du die Details.

Mittwoch, 24. Juni:

10.36 Uhr: Experte überzeugt: Diese Beweise könnten Christian B. überführen?

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist überzeugt, dass Maddie McCann tot ist. Christian B. ist tatverdächtig. Doch unklar ist, welche Beweise die Ermittler gegen den Verdächtigen in der Hand haben. Der spanische Kriminologe Heriberto Janosch González glaubt: „Ich kann mir vorstellen, dass die Indizien, die die Staatsanwaltschaft hat, Geständnisse aus zweiter Hand sind. Also von Leuten, die ein enges Verhältnis mit dem Verdächtigen hatten, vielleicht auch Straftäter wie er, die einen forensischen Beweis gesehen haben“. Das könnten Fotos, Videos oder sogar ein toter Körper von Madeleine selbst sein, glaubt der Kriminolge.

>>> Welche Rolle auch DNA-Proben bei der Lösung des Falles spielen könnten, erfährst du hier.

3. Juni, 20.40 Uhr: 13 Jahre nach Maddies Verschwinden – 43-jähriger deutscher Sexualstraftäter unter Mordverdacht

Eine neue Spur! In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ hat BKA-Ermittler Christian Hoppe verraten: Rund 13 Jahre nach Maddies Verschwinden ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig nun gegen einen 43 Jahre alten Deutschen. Christian B., der bereits mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft sei, steht unter Verdacht, die dreijährige Maddie McCann ermordet zu haben. Er verbüßt derzeit in anderer Sache eine längere Haftstrafe, teilte das BKA in Wiesbaden mit.

Der nun Beschuldigte habe zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve gelebt, unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz.

>>> hier unsere bisherige Berichterstattung.