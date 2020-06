Maddie McCann: Christian B. unter Mordverdacht – das sagt er zu den Vorwürfen ++ Verbindung zu getötetem Teenager? ++

Vor 13 Jahren verschwand die dreijährige Maddie McCann spurlos aus ihrem Zimmer in einer Ferienwohnung in Portugal. Seit dem 3. Mai 2007 kämpfen ihre Eltern um Gewissheit.

Eine der größten öffentlichen Suchaktionen aller Zeiten blieb erfolglos – jetzt könnten neue Ermittlungen den Fall doch noch aufklären. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat die Ermittlungen gegen den verurteilten deutschen Sexualstraftäter (43) Christian B. aufgenommen. Christian B. steht unter Verdacht, Maddie McCann ermordet zu haben.

Maddie McCann: Neue Spur nach 13 Jahren! Steckt Christian B. hinter dem Verschwinden?

Alle neuen Erkenntnisse der Ermittler im Fall Maddie McCann erfährst du hier in unserem Newsblog.

Der Fall Maddie McCann:

Madeleine Beth McCann, genannt Maddie (3), verschwand am 3. Mai 2007

Zuletzt sahen sie ihre Eltern sie in ihrer Ferienwohnung in Portugal

Als Maddie McCann verschwand, waren ihre Eltern mit Freunden essen

Einziger Hinweis: ein geöffnetes Fenster

Nach 14 Monaten stellte die portugiesische Polizei die Ermittlungen zu dem britischen Mädchen ein

Ihre Eltern, beide Ärzte, nutzen die Öffentlichkeit für die Suche nach Maddie

Bis heute gibt es kein Anzeichen, ob Maddie noch lebt

Am 12. Mai hätte Maddie McCann ihren 17. Geburtstag gefeiert

Sonntag, 7. Juni

19.30 Uhr: Christian B. schweigt laut Ermittlern

Die ganze Welt kennt seit dieser Woche sein Gesicht. Christian B. gilt als tatverdächtig im Fall Maddie McCann. Doch laut einem Bericht der „Welt am Sonntag“ schweigt Christian B. zu den schweren Vorwürfen. „Er zeigt sich absolut nicht kooperativ“, sagte ein Fahnder der Zeitung. Seine Anwälte wollten sich laut Deutscher Presse-Agentur zu einem späteren Zeitpunkt äußern.

Den Ermittlern fehlen derzeit offenbar noch Beweise. Ihre Ermittlungen stützen sich überwiegend auf Indizien. Möglicherweise ein Grund, warum die Ermittler sich am Mittwoch mithilfe von Aktenzeichen XY an die Öffentlichkeit wandten. Die britische Polizei hat seither 400 neue Hinweise im Fall Maddie bekommen.

16.01 Uhr: Fall der getöteten Carola wird geprüft

Der Fall von Carola Titze ist bis heute ungeklärt. Foto: imago images / Belga

Hat Christian B. noch mit dem Verschwinden eines weiteren Kindes zu tun? Nach den Fällen der kleinen Inga aus Sachsen-Anhalt und René aus Nordrhein-Westfalen wird nun auch der Fall der getöteten Carola Titze nochmal aufgerollt. Die damals 16-Jährige verschwand am 5. Juli 1996 im Sommerurlaub in De Haan in Belgien. Tage später wurde ihre verstümmelte Leiche in Dünen entdeckt, der Fall bis heute nicht aufgeklärt.

Zeugen hatten sie wenige Tage zuvor mit einem Deutschen in einer Disko gesehen. Laut „Daily Mail“ prüfen die Ermittler eine Verbindung zu Christian B.

Jim Gamble, britischer Kriminalist und einst Direktor der Kinderschutzbehörde, sagte „Welt am Sonntag“: „Man darf nicht vergessen: Falls Maddie tatsächlich von einem Sexualstraftäter entführt wurde, dann ist sie niemals nur das einzige Opfer gewesen. Das ist die Natur des Biests. Sie hören nicht auf, bis sie gestoppt werden.“

Maddie McCann: Ein 43-Jähriger aus Deutschland steht unter Verdacht, sie ermordet zu haben. Es wird auch in zwei weiteren Fällen ermittelt. Foto: dpa

Samstag, 6. Juni

16.17 Uhr: Profiler vergleicht Ermittlungen mit dem Fall Rebecca Reusch

Unsere Redaktion hat mit dem renommierten Profiler und Bestseller-Autor Axel Petermann über die Ermittlungen im Fall Maddie McCann gesprochen. Im Interview spricht er von fehlenden konkreten Beweisen. „Sie haben sich sehr zurückhaltend geäußert zu seiner Person - das machen sie aus gutem Grund“, glaubt Petermann. „Der Fall Maddie hat in der ganzen Welt Schlagzeilen gemacht. Sie wollen nicht noch so ein Debakel wie mit Rebecca Reusch erleben.“

Den ganzen Artikel zu unserem Gespräch mit Axel Petermann findest du

14.22 Uhr: Wichtige Zeugin erkennt Christian B. wieder

Wie „The Sun“ berichtet, soll eine Frau aus Großbritannien Christian B. in der Nähe des Appartments der McCanns gesichtet haben. „Ja, das ist der Mann den ich gesehen habe“, sagte sie laut dem Blatt den Ermittlern, als sie das Foto von Christian B. sah

Die Frau hatte der Polizei bereits wenige Stunden nach Maddies Verschwinden im Mai 2007 von ihrer Beobachtung berichtet und gilt seitdem als glaubhafte Zeugin.

Freitag, 5. Juni

19.36 Uhr: Ermittler im Fall Maddie prüfen Spur zu Vermisstenfall René

Die Ermittler prüfen einem Medienbericht zufolge einen Zusammenhang zum Verschwinden eines deutschen Jungen in Porutgal 1996. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstagsausgabe) berichtet, geht die Polizei Hinweisen nach, wonach der heute 43-jährige deutsche Tatverdächtige auch für die Entführung des damals sechsjährigen René Hasee in einem portugiesischen Badeort verantwortlich sein könnte.

Der sechsjährige René aus Elsdorf bei Bergheim war dem Bericht zufolge im Jahr 1996 an einem Strand an der portugiesischen Algarve verschwunden, als seine Mutter und ihr Lebensgefährte ihn kurz aus den Augen gelassen hatten. Der Fall ereignete sich elf Jahre vor dem weltweit Aufsehen erregenden Verschwinden des damals dreijährigen Mädchens Maddie im Algarve-Ort Praia da Luz.

Renés Vater Andreas Hasee sagte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“, er hoffe, dass er nun womöglich bald Gewissheit über das Schicksal seines Sohnes haben werde. Er glaube aber nicht, dass René noch am Leben sei.

16.35 Uhr: Vorerst keine Stellungnahme des Tatverdächtige

Die Verteidiger des 43-jährigen Mordverdächtigen haben eine Stellungnahme zunächst abgelehnt. Wann mit einer solchen zu rechnen sei, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, teilte einer der beiden Verteidiger, Jan-Christian Hochmann, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag auf Nachfrage mit. Hochmann und sein Kollege David Volke vertreten den Mann in dem aufsehenerregenden Fall rechtlich.

14.13 Uhr: Polizei sucht jetzt SIE

Christian B. wird verdächtigt, Maddie McCann ermordet zu haben. Wegen eines anderen Delikts sitzt der 43-Jährige derzeit in Kiel in Haft. Nun sucht die Polizei seine Ex-Freundin, wie die „Sun“ berichtet. Sie lebte gemeinsam mit dem Tatverdächtigen in der Nähe des Apartment-Blocks in Portugal, in dem Maddie mit ihrer Familie Urlaub machte. Zum Tatzeitpunkt soll die Frau minderjährig gewesen sein.

Ein ehemaliger Nachbar des 43-Jährigen erklärte, der Verdächtige habe Frauen schlecht behandelt und sie geschlagen. Seine Ex-Freundin soll sogar Würgemale am Hals gehabt haben.

11.21 Uhr: Verdächtiger kam 2018 wegen Justizpanne frei

Im August 2018 verbüste der 43-jährige Christian B. eine Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ am Freitag berichtet, wollte die Staatsanwaltschaft Flensburg verhindern, dass Christian B. wieder auf freien Fuß kommt.

Deswegen sollte eine noch offene Strafe wegen Drogenhandels auf Sylt vollstreckt werden. Doch dafür musste die Staatsanwaltschaft mit den portugiesischen Behörden zusammenarbeiten, die B. im Juli 2017 nach Schleswig-Holstein ausgeliefert hatten – und offenbar verpassten es die Juristen aus Flensburg, rechtzeitig den betreffenden Antrag zu stellen.

Dementsprechend kam Christian B. am 31. August 2018 frei und konnte erst rund vier Wochen später wieder durch einen erneuten Haftbefehl festgenommen werden.

9.20 Uhr: Schrecklicher Verdacht – Hat der Christian B. auch Inga (5) in Sachsen-Anhalt entführt?

Wie die „Volksstimme“ aus Magdeburg am Freitag berichtet, gab es auch 2016 in Sachsen-Anhalt bereits Ermittlungen gegen Christian B., der im Fall Maddie McCann verdächtigt wird.

Nachdem die kleine Inga (damals 5) am 2. Mai 2015 bei einer Familienfeier spurlos verschwunden war, durchsuchten die Ermittler im Februar 2016 dem Bericht zufolge ein Grundstück des Verdächtigen im Landkreis Börde, auf dem die Beamten einen Datenstick mit Kinderpornographie fanden.

Donnerstag, 4. Juni

13.10 Uhr: Staatsanwaltschaft Braunschweig geht davon aus, dass Maddie tot ist

In einer Pressekonferenz gab die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Donnerstag Details bekannt. Die Staatsanwaltschaft gab Details zum Tatverdächtigen Christian B. preis und erklärte, davon auszugehen, dass Maddie McCann tot ist. Weitere Details wollte die Staatsanwaltschaft nicht bekannt geben.

Die Britin Madeleine McCann lächelt auf einem undatierten Kinderfoto vor ihrem Verschwinden vor 13 Jahren. Foto: dpa

Die Pressekonferenz im

9.16 Uhr: Frühere Nachbarin bezeichnet Tatverdächtigen als aggressiv

Die frühere Nachbarin des Tatverdächtigen aus Portugal beschreibt den Mann als aggressiv. „Er war immer ein bisschen wütend, ist die Straße schnell hoch und runter gefahren und eines Tages, so um 2006, verschwand er ohne ein Wort“, berichtete die Frau dem britischen Sender Sky News.

Etwa ein halbes Jahr nach dem Verschwinden des Mannes sei sie gebeten worden, beim Aufräumen der Unterkunft zu helfen, berichtete die Frau. „Es war eklig.“ Überall hätten beschädigte Sachen wie Computer gelegen. In einem Müllbeutel seien Perücken und seltsame Kleidungsstücke - möglicherweise für Kostümierungen - gewesen. Hier weitere Infos <<<.

Mittwoch, 3. Juni

23.48 Uhr: ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ thematisiert den Fall Maddie McCann

In der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ war der Fall am Mittwochabend nicht zum ersten Mal das Thema. 5,22 Millionen sahen zu, als im Fernsehen um neue sachdienliche Hinweise gebeten wurde.

Bereits nach einer Sendung von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ aus dem Jahr 2013 seien Hinweise auf den Deutschen eingegangen, sagte Christian Hoppe vom BKA am Mittwochabend in der ZDF-Sendung. Auch nach einem Bericht zehn Jahre nach dem Verschwinden des Mädchens habe es Hinweise gegeben. Damals reichten die Informationen aber nicht für Ermittlungen oder eine Festnahme aus, wie Hoppe berichtete. Es gab demnach viele Indizien, der entscheidende Beweis fehle aber noch. Die Ermittlungen führten zu der Annahme, dass das Mädchen einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist.

Auch im Jahr 2019 verfolgten die Ermittler erste Hinweise, dass der Mann, der Maddy McCann entführt hat, aus Deutschland kommen könnte.

21.47 Uhr: Verdächtiger wegen Vergewaltigung einer 72-jährigen Frau in Haft

Nach Informationen der „Braunschweiger Zeitung“ handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Mann, der 2019 vom Landgericht Braunschweig wegen Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin verurteilt worden sei. Demnach soll der 43-Jährige auch die Vergewaltigung der 72-Jährigen in Portugal begangen haben - in demselben Ort, in dem rund anderthalb Jahre später die kleine Maddie verschwand.

20.57 Uhr: 13 Jahre nach Maddies Verschwinden – 43-jähriger deutscher Sexualstraftäter unter Mordverdacht

Rund 13 Jahre nach Maddies Verschwinden ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig nun gegen einen 43 Jahre alten Deutscher. Der Mann, der bereits mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft sei, steht unter Verdacht, die dreijährige Maddie McCann ermordet zu haben. Er verbüßt derzeit in anderer Sache eine längere Haftstrafe, teilte das BKA am Mittwochabend in Wiesbaden mit.

Verdacht auf Tötung eines Kindes!



StA Braunschweig und BKA bitten um Mithilfe im Fall Madeleine McCann: https://t.co/qmmufz3uoj



Hinweise an das BKA (Tel.: 0611 / 55 - 18444) oder jede andere Polizeidienststelle!



— Bundeskriminalamt (@bka) June 3, 2020

Der nun Beschuldigte habe zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve gelebt, unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. „Nach hier vorliegenden Erkenntnissen ging er in dieser Zeit im Raum Lagos mehreren Gelegenheitsjobs, unter anderem in der Gastronomie, nach“, teilte das BKA mit. Es gibt allerdings auch die Vermutungen, dass er sein Geld unter anderem durch Straftaten verdiente, dazu gehörten Diebstähle in Hotelanlagen und Ferienwohnungen. Außerdem soll er mit Drogen gedealt haben.