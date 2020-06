Maddie McCann: Ermittler haben deutschen Sexualstraftäter im Visier – ALLES, was wir über den Tatverdächtigen wissen

Es war vor 13 (!) Jahren, als Maddie McCann als damals Dreijährige in Portugal im Urlaub mit ihren Eltern verschwand. Jetzt gibt es eine neue Spur.

Sie führt zu einem 43-jährigen Deutschen. in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY wurde am Mittwochabend über den brisanten Fall Madeleine McCann berichtet.

Maddie McCann: Neue Spur bei den Ermittlungen

Maddy McCann wurde in Portugal entführt. Seit mehreren Jahren wird das Mädchen aus Großbritannien vermisst. Foto: Metropolitan Police Service

Das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermitteln gegen einen 43 Jahre alten vorbestraften Sexualstraftäter wegen des Verdachts des Mordes. Er sei wegen des sexuellen Missbrauchs an Kindern verurteilt, hat das Bundeskriminalamt mitgeteilt.

Das ist der vermeintliche Täter, der Maddie McCann entführt haben soll:

Nach Informationen der „Braunschweiger Zeitung“ handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Mann, der 2019 vom Landgericht Braunschweig wegen Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin verurteilt worden sei. Demnach soll der 43-Jährige auch die Vergewaltigung der 72-Jährigen in Portugal begangen haben - in demselben Ort, in dem rund anderthalb Jahre später die kleine Maddie verschwand.

------------

Der Fall Maddie McCann:

Madeleine Beth McCann, genannt Maddie (3), verschwand am 3. Mai 2007

Zuletzt sahen sie ihre Eltern sie in ihrer Ferienwohnung in Portugal

Als Maddie McCann verschwand, waren ihre Eltern mit Freunden essen

Einziger Hinweis: ein geöffnetes Fenster

Nach 14 Monaten stellte die portugiesische Polizei die Ermittlungen zu dem britischen Mädchen ein

Ihre Eltern, beide Ärzte, nutzen die Öffentlichkeit für die Suche nach Maddie

Bis heute gibt es kein Anzeichen, ob Maddie noch lebt

Am 12. Mai hätte Maddie McCann ihren 17. Geburtstag gefeiert

------------

+++ Maddie McCann: Eltern völlig aufgelöst – aus diesem makabren Grund +++

Im vergangenem Dezember sei der Mann vor dem Braunschweiger Landgericht zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Urteil sei bislang nicht rechtskräftig; der Angeklagte werfe der Justiz Rechtsfehler im Auslieferungsverfahren vor.

Der 43-Jährige lebte zwischen 1995 und 2007 an der Algarve. Er wohnte außerdem in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz, dort verschwand Maddie McCann 2007.

+++ Maddie McCann: Frau hat irre Theorie – „Maddie lebt und...“ +++

In dieser Zeit machte er mehrere Gelegenheitsjobs, zum Beispiel in der Gastronomie. Es gibt Vermutungen, dass er sein Geld unter anderem durch Straftaten verdiente, dazu gehörten Diebstähle in Hotelanlagen und Ferienwohnungen. Außerdem soll er mit Drogen gedealt haben.

Verdacht auf Tötung eines Kindes!



StA Braunschweig und BKA bitten um Mithilfe im Fall Madeleine McCann: https://t.co/qmmufz3uoj



Hinweise an das BKA (Tel.: 0611 / 55 - 18444) oder jede andere Polizeidienststelle!



Upload von Bild- & Videomaterial unter: https://t.co/MVIWsif52g pic.twitter.com/5mAg90N4X6 — Bundeskriminalamt (@bka) June 3, 2020

Maddie McCann: Polizei hat mehrere Anhaltspunkte

Er wurde bereits mehrfach wegen sexuellen Missbrauch von Kindern zu Gefängnisstrafen verurteilt. Das BKA sagt außerdem, dass den meisten seiner Kontaktpersonen das nicht bekannt sein dürfte.

Die portugiesischen Behörden, die im Fall Maddie McCann ermitteln, wissen, welche Autos er benutzte, wo er sich zum Teil aufhielt und welche Telefonnummer er nutzte.

Das weiß die Polizei über die Tatzeit:

Am 3. Mai 2007 zwischen 21.10 und 22 Uhr verschwand Maddie McCann aus einem Hotel in Praia da Luz in Portugal.

Maddie McCanns Eltern traten mehrmals vor die Presse und baten um Mithilfe bei der Suche. Foto: imago images / GlobalImagens

Während dieser Zeit fuhr der vermeintliche Täter mit einem dunkelfarbenen Jaguar XJR 6. Ob der Wagen zum diesem Zeitpunkt auch zugelassen war, ist nicht bekannt. Die letzte Zulassung, die nach dem 3. Mai gemacht wurde, wurde durch die Stadt Augsburg ausgewiesen. Ebenfalls besaß der 43-Jährige zur selben Zeit einen weiß-gelben VW T3 Westfalia mit portugiesischer Zulassung.

Das sind die Autos:

Fahrzeug 1: Jaguar XJR 6

Farbe: dunkelrot / aubergine

Kennzeichen: Die letzte bekannte Zulassung nach dem Tattag war bei der Stadt Augsburg

Verbleib: Der Verbleib des Fahrzeugs ist geklärt

Fahrzeug 2: VW T3 Westfalia

Farbe: weiß / gelb

Kennzeichen: Im Mai 2007 waren portugiesische Kennzeichen am Fahrzeug montiert

Verbleib: Der Verbleib des Fahrzeugs ist geklärt

Hinweis: Der Beschuldigte war nicht Halter des Fahrzeugs. Der Halter ist als Tatverdächtiger auszuschließen.

Die Polizei geht davon aus, dass er eines der Autos zur Zeit fuhr, als Maddie McCann verschwand, und diesen für die Tat genutzt haben könnte.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt



Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt



Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt



Das BKA sagt außerdem, dass der Mann mit großer Wahrscheinlichkeit diese portugiesische Mobilfunknummer nutzte: + 351 912 730 680. Er soll zur Tatzeit ein Telefonat mit einer Person aus Praia da Luz geführt haben. Die Nummer dieser Person lautet + 351 916 510 683.

Der Person, die diese Nummer gehört, könnte ein sehr wichtiger Zeuge im Fall Maddie McCann sein. Sie hielt sich aber während der Tatzeit nicht in dem Bereich auf.

+++ Maddie McCann: Polizei gibt neue Hoffnung – „Das sind gute Neuigkeiten“ +++

Maddie McCann bei „Aktenzeichen XY“

Die Sendung „Aktenzeichen XY“ hat am Mittwoch in ihrer Sendung Zeugen aufgerufen, sich zu melden, die den Mann kennen und etwas zur Tat wissen.

+++ Maddie McCann: Polizei hat jetzt DIESE Neuigkeiten +++

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig bittet Aktenzeichen XY die ZDF-Zuschauer um konkrete Hinweise. Seit 2007 wird Maddy McCann vermisst.

13 Jahre nach dem bekannten Vermisstenfall Maddie McCann führt eine Spur jetzt zu einem deutschen Tatverdächtigen. Foto: ZDF

Der BKA-Beamte Christian Hoppe sprach n der Sendung mit Rudi Cerne darüber, dass es eine heiße Spur gibt, die nach Deutschland führt.

+++ +++ Maddie McCann: Toter Detektiv in Blutlache gefunden – jetzt steht fest, dass er... +++

Für sachdienliche Hinweise können sich Bürger am Mittwoch zwischen 20.15 Uhr und 1.30 Uhr unter der XY-Hotline 089 - 95 01 95 und jederzeit direkt beim Hinweistelefon des BKA unter 0611 - 55 18444 sowie bei jeder örtlichen Polizeidienststelle melden.

Leitungen des ZDF überlastet

Und das taten auch bereits sehr viele. Die Leitungen des des ZDF war teilweise überlastet. Solltest du einen Hinweis geben können und telefonisch nicht durchkommen, bitten die Beamten, später nochmal anzurufen oder dich beim BKA selbst zu melden.

Das Bundeskriminalamt sowie die Staatsanwaltschaft Braunschweig bitten um Mithilfe. Sie fragen:

Kannst du Angaben zu den vom Tatverdächtigen genutzten Fahrzeugen machen bzw. hast du diese Anfang Mai 2007 gesehen oder hast Kenntnis über die Abstellorte im genannten Zeitraum?

Kannst du Angaben zu den genannten Rufnummern bzw. deren Nutzern im Mai 2007 machen?

Kannst du Angaben zu den abgebildeten Häusern, Zimmern oder sonstigen Anlaufpunkten machen?

Hast du dich Anfang Mai 2007 an der Algarve aufgehalten und verfügst ggf. noch über Bildmaterial wie Urlaubsfotos oder Videos?

Hattest du Kontakt zu einer Person, welche in Verbindung zu den gezeigten Fahrzeugen, Gebäuden und Telefonnummern stand und kannst du Angaben zu dessen Aufenthalt Anfang Mai 2007 machen?

Wurdest du möglicherweise selbst Opfer einer Straftat durch diese Person?

+++ Maddie McCann: Eltern völlig am Boden – jetzt gehen sie diesen bedeutsamen Schritt +++

Maddie McCann: 10.000 Euro Belohnung

Das BKA teilt mit, dass sie annehmen, dass es neben dem Täter noch weitere Personen gibt, die mehr zur Tat und gegebenenfalls zum Ablageort der Leiche wissen. Die Behörden bitten ausdrücklich darum, sich zu melden.

Bilder und Videos kannst du über das BKA-Hinweisportal unter bka.hinweisportal.de hochladen. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls Maddie McCann führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt.

+++ Maddie McCann: Polizist sollte das vermisste Mädchen finden – nun kommt raus, dass er ... +++

Erste Hinweise zu deutschem Mann 2019

Schon im Jahr 2019 verfolgten die Ermittler erste Hinweise, dass der Mann, der Maddy McCann entführt hat, aus Deutschland kommen könnte. Ob die Hinweise zu dem 43-Jährigen führen, ist noch unklar. Hier weitere Infos <<< (js/ldi)