Maddie McCann: Deutscher Sexualstraftäter (43) unter Verdacht +++ Christian B. kam früher wegen Justizpanne frei

Mehr als 13 Jahre ist es her, dass die dreijährige Maddie McCann spurlos aus ihrem Zimmer in einer Ferienwohnung in Portugal verschwand. Seit dem 3. Mai 2007 gilt das Mädchen als vermisst.

Eine der größten öffentlichen Suchaktionen aller Zeiten blieb erfolglos – bis nun neue Hinweise ans Licht gekommen sind. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat die Ermittlungen gegen einen verurteilten deutschen Sexualstraftäter (43) namens Christian B. aufgenommen. Er steht unter Verdacht, Maddie McCann ermordet zu haben.

Maddie McCann: Neue Spur nach 13 Jahren! Steckt ein deutscher Sexualstraftäter (43) hinter dem Verschwinden der Dreijährigen?

Alle neuen Erkenntnisse der Ermittler im Fall Maddie McCann erfährst du hier in unserem Newsblog.

Der Fall Maddie McCann:

Madeleine Beth McCann, genannt Maddie (3), verschwand am 3. Mai 2007

Zuletzt sahen sie ihre Eltern sie in ihrer Ferienwohnung in Portugal

Als Maddie McCann verschwand, waren ihre Eltern mit Freunden essen

Einziger Hinweis: ein geöffnetes Fenster

Nach 14 Monaten stellte die portugiesische Polizei die Ermittlungen zu dem britischen Mädchen ein

Ihre Eltern, beide Ärzte, nutzen die Öffentlichkeit für die Suche nach Maddie

Bis heute gibt es kein Anzeichen, ob Maddie noch lebt

Am 12. Mai hätte Maddie McCann ihren 17. Geburtstag gefeiert

Freitag, 5. Juni

11.21 Uhr: Verdächtiger kam 2018 wegen Justizpanne frei

Im August 2018 verbüste der 43-jährige Christian B. eine Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ am Freitag berichtet, wollte die Staatsanwaltschaft Flensburg verhindern, dass Christian B. wieder auf freien Fuß kommt.

Deswegen sollte eine noch offene Strafe wegen Drogenhandels auf Sylt vollstreckt werden. Doch dafür musste die Staatsanwaltschaft mit den portugiesischen Behörden zusammenarbeiten, die B. im Juli 2017 nach Schleswig-Holstein ausgeliefert hatten – und offenbar verpassten es die Juristen aus Flensburg, rechtzeitig den betreffenden Antrag zu stellen.

Dementsprechend kam Christian B. am 31. August 2018 frei und konnte erst rund vier Wochen später wieder durch einen erneuten Haftbefehl festgenommen werden.

9.20 Uhr: Schrecklicher Verdacht – Hat der Christian B. auch Inga (5) in Sachsen-Anhalt entführt?

Wie die „Volksstimme“ aus Magdeburg am Freitag berichtet, gab es auch 2016 in Sachsen-Anhalt bereits Ermittlungen gegen Christian B., der im Fall Maddie McCann verdächtigt wird.

Nachdem die kleine Inga (damals 5) am 2. Mai 2015 bei einer Familienfeier spurlos verschwunden war, durchsuchten die Ermittler im Februar 2016 dem Bericht zufolge ein Grundstück des Verdächtigen im Landkreis Börde, auf dem die Beamten einen Datenstick mit Kinderpornographie fanden. Hier mehr Infos <<<.

Donnerstag, 4. Juni

13.10 Uhr: Staatsanwaltschaft Braunschweig geht davon aus, dass Maddie tot ist

In einer Pressekonferenz gab die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Donnerstag Details bekannt. Die Staatsanwaltschaft gab Details zum Tatverdächtigen Christian B. preis und erklärte, davon auszugehen, dass Maddie McCann tot ist. Weitere Details wollte die Staatsanwaltschaft nicht bekannt geben.

9.16 Uhr: Frühere Nachbarin bezeichnet Tatverdächtigen als aggressiv

Die frühere Nachbarin des Tatverdächtigen aus Portugal beschreibt den Mann als aggressiv. „Er war immer ein bisschen wütend, ist die Straße schnell hoch und runter gefahren und eines Tages, so um 2006, verschwand er ohne ein Wort“, berichtete die Frau dem britischen Sender Sky News.

Etwa ein halbes Jahr nach dem Verschwinden des Mannes sei sie gebeten worden, beim Aufräumen der Unterkunft zu helfen, berichtete die Frau. „Es war eklig.“ Überall hätten beschädigte Sachen wie Computer gelegen. In einem Müllbeutel seien Perücken und seltsame Kleidungsstücke - möglicherweise für Kostümierungen - gewesen. Hier weitere Infos <<<.

Mittwoch, 3. Juni

23.48 Uhr: ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ thematisiert den Fall Maddie McCann

In der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ war der Fall am Mittwochabend nicht zum ersten Mal das Thema. 5,22 Millionen sahen zu, als im Fernsehen um neue sachdienliche Hinweise gebeten wurde.

Bereits nach einer Sendung von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ aus dem Jahr 2013 seien Hinweise auf den Deutschen eingegangen, sagte Christian Hoppe vom BKA am Mittwochabend in der ZDF-Sendung. Auch nach einem Bericht zehn Jahre nach dem Verschwinden des Mädchens habe es Hinweise gegeben. Damals reichten die Informationen aber nicht für Ermittlungen oder eine Festnahme aus, wie Hoppe berichtete. Es gab demnach viele Indizien, der entscheidende Beweis fehle aber noch. Die Ermittlungen führten zu der Annahme, dass das Mädchen einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist.

Auch im Jahr 2019 verfolgten die Ermittler erste Hinweise, dass der Mann, der Maddy McCann entführt hat, aus Deutschland kommen könnte.

21.47 Uhr: Verdächtiger wegen Vergewaltigung einer 72-jährigen Frau in Haft

Nach Informationen der „Braunschweiger Zeitung“ handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Mann, der 2019 vom Landgericht Braunschweig wegen Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin verurteilt worden sei. Demnach soll der 43-Jährige auch die Vergewaltigung der 72-Jährigen in Portugal begangen haben - in demselben Ort, in dem rund anderthalb Jahre später die kleine Maddie verschwand.

20.57 Uhr: 13 Jahre nach Maddies Verschwinden – 43-jähriger deutscher Sexualstraftäter unter Mordverdacht

Rund 13 Jahre nach Maddies Verschwinden ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig nun gegen einen 43 Jahre alten Deutscher. Der Mann, der bereits mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft sei, steht unter Verdacht, die dreijährige Maddie McCann ermordet zu haben. Er verbüßt derzeit in anderer Sache eine längere Haftstrafe, teilte das BKA am Mittwochabend in Wiesbaden mit.

Der nun Beschuldigte habe zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve gelebt, unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. „Nach hier vorliegenden Erkenntnissen ging er in dieser Zeit im Raum Lagos mehreren Gelegenheitsjobs, unter anderem in der Gastronomie, nach“, teilte das BKA mit. Es gibt allerdings auch die Vermutungen, dass er sein Geld unter anderem durch Straftaten verdiente, dazu gehörten Diebstähle in Hotelanlagen und Ferienwohnungen. Außerdem soll er mit Drogen gedealt haben.