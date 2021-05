Maddie McCann: Eltern mit emotionaler Botschaft kurz vor ihrem 18. Geburtstag

14 Jahre ist es nun her, als Maddie McCann plötzlich bei einem Urlaub mit ihren Eltern in Portugal verschwand. Der mysteriöse Vermisstenfall ging um die Welt, doch trotz großangelegter internationaler Fahndungen wurde der Fall nie aufgeklärt; von dem Mädchen fehlt bis heute jede Spur.

Kurz vor ihrem 18. Geburtstag haben sich ihre Eltern jetzt mit einer emotionalen Botschaft an die Öffentlichkeit gewandt.

Maddie McCann: Ihre Eltern haben sich mit emotionaler Botschaft kurz vor ihrem 18. Geburtstag an die Öffentlichkeit gewandt. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Joe Giddens / Luis Forra/LUSA FILE/dpa

Maddie McCanns Eltern wollen die Suche nach ihrer Tochter nicht aufgeben. Auf der offiziellen Kampagnen-Website schrieben sie nun wenige Tage vor Maddies Geburtstag am 12. Mai: „Jeder Mai ist hart - eine Erinnerung an vergangene Jahre, an gemeinsame Jahre, die verloren oder gestohlen wurden. Dieses Jahr ist es besonders schmerzlich, da wir Madeleines 18. Geburtstag feiern sollten. Genug gesagt.“

Der Fall Maddie McCann:

Madeleine Beth McCann, genannt Maddie (3), verschwand am 3. Mai 2007

Zuletzt sahen sie ihre Eltern sie in ihrer Ferienwohnung in Portugal

Als Maddie McCann verschwand, waren ihre Eltern mit Freunden essen

Einziger Hinweis: ein geöffnetes Fenster

Nach 14 Monaten stellte die portugiesische Polizei die Ermittlungen zu dem britischen Mädchen ein

Ihre Eltern, beide Ärzte, nutzen die Öffentlichkeit für die Suche nach Maddie

Bis heute gibt es kein Anzeichen, ob Maddie noch lebt

Am 12. Mai hätte Maddie McCann ihren 17. Geburtstag gefeiert

Maddie McCann: Der Vermisstenfall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ im Juli 2020. Foto: picture alliance/dpa/ZDF | -

Die Covid-Pandemie habe das Jahr noch schwieriger gemacht, „aber zum Glück sind die Ermittlungen, um Madeleine und ihren Entführer zu finden, weitergegangen“, erklärten Kate und Gerry McCann. Und: „Wir klammern uns an die Hoffnung, wie klein sie auch sein mag, dass wir Madeleine wiedersehen werden.“ So müssten sie wissen, was mit ihrer Tochter passiert sei, egal was passiert sei.

Abschließend teilen Maddies Eltern mit, dass sie der Polizei „sehr dankbar für ihre anhaltenden Bemühungen“ seien und noch immer viele positive Worte und gute Wünsche erhalten würden, trotz der Jahre, die vergangen seien. „Das alles hilft uns und dafür sind wir wirklich dankbar - danke.“

Maddie McCann: Ermittlungen gegen deutschen Sexualstraftäter dauern an

Maddie McCann war am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem 4. Geburtstag aus der Wohnung ihrer Familie in einer Ferienanlage an der südportugiesischen Algarve-Küste verschwunden, während ihre Eltern in einem Restaurant zu Abend aßen. Trotz großangelegter internationaler Fahndungen wurde der Fall nie aufgeklärt, von dem Mädchen fehlt bis heute jede Spur.

Polizeibeamte durchsuchen eine Kleingarten-Parzelle in Hannover. Foto: picture alliance/dpa | Peter Steffen

Im vergangenen Juni trat dann eine überraschende Wendung ein: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig leitete Mordermittlungen gegen einen inhaftierten deutschen Sexualstraftäter ein. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Mann noch in weitere, bisher nicht aufgeklärte Fälle verwickelt sein könnte.

Nach einem Bericht der britischen Zeitung „The Sun“ vom Dienstag haben die deutschen Ermittler neue Informationen über die Zeit erhalten, in der der Verdächtige in Portugal lebte. Laut „Sunday Times“ hofft die Polizei zudem, ihn binnen der nächsten drei Monate wegen der Vergewaltigung einer jungen Irin im Jahr 2004 anklagen zu können. Der Tatort ist nicht weit von der Ferienanlage entfernt, aus der Maddie verschwand. (nk mit dpa)