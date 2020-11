Maddie McCann: Christian B. wieder vor Gericht! Das droht dem Tatverdächtigen jetzt

Braunschweig. Christian B. (43), der Tatverdächtige im Fall der vor 13 Jahren verschwundenen Maddie McCann, steht wieder vor Gericht.

Am Montag wurde er aus dem Kieler Gefängnis ins Landgericht Braunschweig gebracht. Der Fall Maddie McCann spielt bei bei der nicht-öffentlichen Verhandlung aber offenbar keine Rolle – sondern zwei weitere Vergehen des 43-Jährigen.

Maddie McCann: Tatverdächtiger Christian B. in Braunschweig vor Gericht

Es gehe um eine Anhörung bei der Strafvollstreckungskammer, sagte eine Gerichtssprecherin am Montag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Christian B. sitzt aktuell in Kiel eine Haftstrafe wegen Drogenhandels ab, die am 7. Januar 2021 endet. Vor Gericht hofft der 43-Jährige nun auf eine Aussetzung der verbleibenden Reststrafe auf Bewährung.

Bis zum 7. Januar muss Christian B. in Kiel eine Haftstrafe wegen Drogenhandels absitzen. Foto: imago images / penofoto

Doch selbst wenn sich das Landgericht Braunschweig entscheidet, dem Antrag stattzugeben, bedeutet das nicht automatisch, dass Christian B. plötzlich auf freiem Fuß wäre.

Nach Einschätzung der Gerichtssprecherin stünde in diesem Fall nach der Kieler Gefängnisstrafe direkt die nächste Haft für Christian B. an.

Christian B. droht Untersuchungshaft

Denn der 43-Jährige soll im Jahr 2005 – rund anderthalb Jahre vor dem Verschwinden von Maddie McCann – im portugiesischen Praia da Luz eine 72-Jährige vergewaltigt haben. Gegen das Braunschweiger Urteil vom Dezember 2019 zu sieben Jahren Haft hat der 43-Jährige Revision eingelegt. Eine Entscheidung der Richter am Bundesgerichtshof dazu ist noch nicht bekannt.

Das Landgericht Braunschweig rechnet nun damit, dass Christian B. im Falle einer Reststrafe auf Bewährung direkt in Untersuchungshaft wegen des Vergewaltigungsfalls geraten würde.

Wann es ein Ergebnis der Verhandlung gebe, sei der Gerichtssprecherin zufolge noch unklar.

Fall MaddieMcCann bis heute ungelöst

Anfang Juni hatten das Bundeskriminalamt (BKA) und die Staatsanwaltschaft Braunschweig gemeinsam mitgeteilt, dass sie im Fall der vermissten Britin Madeleine McCann gegen einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter wegen Mordverdachts ermitteln. Das Mädchen war vor mehr als 13 Jahren kurz vor ihrem vierten Geburtstag in einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwunden – der Fall sorgt bis heute weltweit für Aufsehen. (at, mit dpa)