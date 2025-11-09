Gericht trifft Entscheidung zu Maddie-Verdächtigem Christian B. – er gilt noch als hochgefährlich

Das Oberlandesgericht (OLG) Celle hat die strengen Auflagen für Christian B., den Verdächtigen im Vermisstenfall Maddie McCann, teilweise aufgehoben. Dem 48-Jährigen wurde bislang vorgegeben, in Deutschland seinen Wohnsitz zu nehmen.

Diese Weisung des Landgerichts Hildesheim wurde Ende Oktober nun angepasst. Die endgültige Entscheidung liegt wieder beim Landgericht.

Maddie McCann: Verdächtiger könnte ausreisen

Christian B.s Verteidiger Friedrich Fülscher erklärte gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Eine Ausreise des Herrn B. ist damit zeitnah möglich.“ Der Mann war im September aus einer Haftanstalt in Niedersachsen entlassen worden. Dort hatte er eine mehrjährige Strafe wegen einer Vergewaltigung von 2005 abgesessen. Trotz seiner Freilassung gelten für ihn weiterhin strenge Auflagen, darunter das Tragen einer elektronischen Fußfessel.

Nach Einschätzung eines psychiatrischen Gutachters gilt B. als hochgefährlich. Es bestehe eine erhöhte Gefahr erneuter Sexualstraftaten. Ein Gericht hatte dennoch seine Wohnsitzauflage reduziert, was den Verdächtigen theoretisch in die Lage versetzt, Deutschland zu verlassen. Der Fall sorgt weiterhin für kontroverse Diskussionen, nicht zuletzt wegen B.s Verbindung zum Fall Maddie McCann.

Maddie McCann: Spurloses Verschwinden seit 2007

Die damals dreijährige Maddie McCann verschwand am 3. Mai 2007 in Portugal aus einer Ferienwohnung in Praia da Luz. Ihre Eltern aßen zu der Zeit in einem Restaurant in der Nähe. Trotz internationaler Ermittlungen und jahrelanger Suche gibt es bis heute keine Hinweise darauf, was mit dem Mädchen geschehen ist.

Christian B., ebenfalls in Portugal wohnhaft gewesen und wegen zahlreicher Sexualdelikte vorbestraft, wurde 2020 von der Staatsanwaltschaft Braunschweig als Verdächtiger in diesem Fall benannt. Er soll damals in Portugal gelebt und dort Gelegenheitsjobs übernommen sowie Einbrüche begangen haben. Eine Anklage gegen ihn erfolgte jedoch bislang nicht.

Strenge Auflagen bleiben für Maddie McCann-Verdächtigen

Trotz der geänderten Wohnsitzauflage gelten für B. weiterhin andere strenge Bedingungen. Durch die elektronische Fußfessel soll sein Aufenthaltsort rund um die Uhr nachvollziehbar sein. Die Justizbehörden betonen, dass eine ständige Überwachung Teil der Führungsaufsicht ist, unter der B. nach wie vor steht.

Das Schicksal von Maddie McCann bleibt ungeklärt und beschäftigt Millionen von Menschen weiterhin. Während die Justiz Christian B. nach seiner Haftentlassung als hochgefährlich einstuft, bleibt ungewiss, ob der Mann Deutschland tatsächlich verlassen wird und wie sich die Ermittlungen im Fall des vermissten Mädchens weiterentwickeln.