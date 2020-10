Lyon: Schüsse auf Priester – Gewalt hat Frankreich im Griff!

Erst am Donnerstag tötete ein Mann vor einer Kirche in Nizza drei Menschen. Nun ist ein Priester Opfer einer Attacke in Lyon geworden.

Lyon. In Frankreich ist es erneut zu einem gewalttätigen Übergriff gekommen. Vor einer griechisch-orthodoxen Kirche in Lyon ist ein Priester bei einem Schusswaffenangriff verletzt worden.

Wie die französische Presseagentur AFP am Samstag unter Berufung auf Justizkreise mitteilte, sei der Täter geflüchtet.

Der aus Griechenland stammende Prieser sei dabei gewesen, „seine Kirche zu schließen", als die Tat passierte. Laut Informationen soll der Geistliche in Lebensgefahr schweben.

Gewalt hat Frankreich im Griff

Erst am Donnerstag kostete eine Messer-Attacke in der Nähe der Kirche Notre-Dame in Nizza drei Menschen das Leben. Ein 21-jähriger mutmaßlicher Terrorist aus Tunesien hatte in einer Kirche drei Menschen mit einem Messer tödlich angegriffen.

Nur kurze Zeit später bedrohte ein Mann in Avignon mehrere Menschen mit einer Waffe, der Täter wurde durch Polizisten erschossen. Dabei handelte es sich wahrscheinlich um eine rechtsmotivierte Straftat. Die Staatsanwaltschaft erklärte einem Bericht zufolge, dass sie eine Zugehörigkeit des Mannes „zu einer rechtsextremen Bewegung“ weder bestätigen noch dementieren könne. >> Mehr dazu hier lesen.

Die Taten reihen sich in einen Ausbruch der Gewalt in Frankreich. Vor knapp zwei Wochen war ein Lehrer durch einen Islamisten in Paris enthauptet worden.

Mehr in Kürze.