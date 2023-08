Lufthansa, Tui und Co.: Unternehmen mit krasser Änderung – ziehen andere nach?

Lufthansa, Tui und Co. sind deutsche Airlines beziehungsweise Tourismuskonzerne, welche allesamt Passagierflüge anbieten. Dabei ist es in der Regel auch egal, ob man groß, klein, dick oder dünn ist – wer sich den Flug leisten kann, der darf auch mitfliegen. Dabei treffen dann natürlich auch oft verschiedene Welten aufeinander.

Man kann sich zwar im Vorfeld aussuchen, auf welchen Platz man sitzen will, nur eben den Sitznachbar, den kann man sich in der Regel nicht aussuchen. Eine Airline plant jetzt aber eine Änderung, die zumindest gewisse Menschen zum Teil ausschließt.

Lufthansa, Tui und Co.: Corendon mit besonderer Änderung

So plant die Corendon Airlines bei ihren Flügen in die Karibik laut Informationen vom „Aerotelegraph“ eine kinderfreie Zone in ihrem Airbus A350. Bereits ab dem 3. November bietet die Fluggesellschaft der türkisch-niederländischen Tourismus-Gruppe Corendon Holding eigene Flüge von Amsterdam nach Curaçao. Und bei diesen Flügen wird es bereits einen Adults-Only-Bereich geben. In dem Airbus A350 werden dann von insgesamt 432 Sitzen 102 Sitze ausschließlich für Erwachsene verfügbar sein.

Corendon wird das vorderste Abteil im Flugzeug als kinderfreien Bereich anbieten. Dieser Bereich ist nur für Passagiere ab einem Alter von 16 Jahren. Wer in diesem kinderfreien Bereich sitzen möchte, der muss 45 Euro extra für den Flug zahlen. Bei den XL-Sitzen mit mehr Platz sind es 100 Euro extra.

Corendon-Gründer sieht nur Positives

Für den Corendon-Gründer Atilay Uslu ist der kinderfreie Bereich im Flugzeug der richtige Schritt. „Wir versuchen Reisenden entgegenzukommen, die während ihres Fluges etwas mehr Ruhe und Frieden suchen“, so Uslu. Gleichzeitig ist man aber auch der Meinung, dass sich der Schritt auch positiv auf Eltern auswirken werde, die mit kleinen Kindern reisen. „Sie können den Flug genießen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, wenn ihre Kinder ein wenig mehr Lärm machen“, erläutert Uslu weiter die Beweggründe.

Für Corendon ist der Adults-Only-Bereich im Flugzeug vorerst ein Test. Wenn das Konzept aber gut angenommen wird, werde man es weiter ausbreiten, so Atilay Uslu. Und wie steht die Konkurrenz zu dem neuen Konzept von Corendon? Wir haben bei den verschiedenen deutschen Fluggesellschaften nachgefragt, ob ein ähnliches Konzept für sie auch infrage kommen würde.

Fluggesellschaften äußern sich zum Konzept

Für die Fluggesellschaft Eurowings kommt ein kinderfreier Bereich nicht infrage: „Nein, solche Pläne oder Überlegungen gibt es nicht bei uns. Als Deutschlands größter Ferienflieger heißen wir selbstverständlich auch immer Familien und Reisende mit Kindern willkommen, die sich an Bord über eine freie Platzwahl freuen können. Darüber hinaus sind die Kabinen unserer Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge bauartbedingt auch nicht denen in einem Langstrecken-Fluggerät zu vergleichen“, so Pressesprecher Florian Gränzdörffer.

„Bei der Lufthansa ist ein „Adult-Only-Bereich“ derzeit nicht geplant“, lässt Pressesprecher Dr. Jörg Waber von der Lufthansa verlauten.

Auch Tui-Pressesprecher Aage Dünhaupt schließt einen kinderfreien Bereich aktuell aus. Und die Airline Condor ließ über eine Pressesprecherin mitteilen, dass es „derzeit keine Überlegungen gibt, das Servicekonzept in dieser Hinsicht anzupassen“.