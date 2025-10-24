Drohen jetzt Streiks? Lufthansa-Nachricht lässt Urlauber zittern

Chaos am Himmel droht: Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat die Verhandlungen mit Lufthansa für eine umfassende Lösung des Tarifkonflikts abgebrochen. Damit könnte es bald wieder Streiks geben. Nach einer Urabstimmung sind die Piloten jederzeit bereit, den Flugverkehr bei Lufthansa und Lufthansa Cargo lahmzulegen.

Diskussion um Europas Mittelstreckenflotte bei Lufthansa

Um die Kosten zu senken, plant Lufthansa, Teile ihrer Mittelstreckenflotte zu den Tochterunternehmen City Airlines und Discover auszulagern. Piloten der Kernmarke fürchten dadurch weniger Stellen und Karrierechancen. Die Gewerkschaft fordert deshalb ein Gesamtkonzept, das auch die Tarifverträge der Piloten bei den Tochterfirmen umfasst.

Doch das Management hängt seine Vorschläge an Bedingungen, die für die Piloten „nicht akzeptabel“ seien, so Arne Karstens, Chef der VC-Tarifkommission. Lufthansa selbst bleibt zu den Details der Gespräche zurückhaltend und verweist weiterhin auf die Dialogbereitschaft.

Betriebsrenten sorgen für Zündstoff

Im Fokus des Konflikts stehen offiziell die Betriebsrenten. Für die 4.800 Pilotinnen und Piloten der Lufthansa fordert die Gewerkschaft eine Verdreifachung des Arbeitgeberanteils. Doch selbst sieben Verhandlungsrunden führten bislang zu keinem Kompromiss. Ohne eine Einigung könnte die Stimmung bald eskalieren. Streiks dürfen laut Gesetz aber nur Ziele betreffen, die tariflich geregelt werden können.

Offene Fragen zur Zukunft der Lufthansa

Die Gespräche zwischen Lufthansa und ihren Piloten zeichnen ein kompliziertes Bild mit vielen Baustellen. Gerade die Zukunft der europäischen Flotte sorgt für Widerstand. Die Gewerkschaft VC sieht durch die Pläne der Airline die Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder bedroht. Der geplante Wechsel von Flugzeugen zu Tochterfirmen könnte langfristig Arbeitsplätze und Karrieren bei Lufthansa gefährden.

Wie es weitergeht, ist offen. Die Tarifkommission der Vereinigung Cockpit will in der nächsten Woche über die nächsten Schritte entscheiden. Klar ist aber, dass nach dem Scheitern erster Lösungen die Zeichen auf Sturm stehen – und Lufthansa sich auf harte Konfrontationen einstellen muss. Ob ein Streik wirklich kommt und für Urlauber heftige Folgen hat, könnte sich bald zeigen. (mit dpa)