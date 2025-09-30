Nach Beben bei der Lufthansa – nun kommt es knüppeldick für Reisende!

Die Lufthansa steht erneut vor massiven Turbulenzen. Die Piloten der Airline haben sich in einer Urabstimmung für Streiks ausgesprochen. Passagiere müssen sich auf Flugausfälle einstellen, denn ein umfassender Arbeitskampf scheint unausweichlich.

Hintergrund des Konflikts ist der Streit um Betriebsrenten und die Zukunft der Lufthansa-Piloten. Verhandlungen blieben bislang ohne Ergebnis, und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit verschärft nun den Druck.

Lufthansa: Deutliche Mehrheit für Streik

In der Urabstimmung der Vereinigung Cockpit am Dienstag (30. September) stimmten 88 Prozent der Lufthansa-Piloten und 96 Prozent der Lufthansa-Cargo-Piloten für einen Arbeitskampf. Damit wurde die notwendige Hürde von 70 Prozent deutlich überschritten. An der Abstimmung nahmen 90 Prozent der Piloten teil, Enthaltungen wurden als Nein-Stimmen gewertet.

Ein konkreter Streiktermin steht noch nicht fest. Die Tarifkommission der Gewerkschaft wird in den kommenden Wochen über das weitere Vorgehen entscheiden. Erfahrungsgemäß enden solche Streiks bei der Lufthansa oft in umfassenden Flugausfällen.

Tarifkonflikt bei Lufthansa bleibt festgefahren

Der Tarifkonflikt betrifft die betriebliche Altersvorsorge der rund 4.800 Piloten. Die Gewerkschaft fordert deutlich höhere Beiträge des Arbeitgebers und kritisiert das bisherige Angebot der Lufthansa. „Die Altersvorsorge ist ein zentrales Fundament der Lebensplanung“, betonte Arne Karstens, Sprecher der Tarifkommission.

Die Verhandlungen dauerten bereits sieben Runden an, ohne dass es zu einer Einigung kam. Lufthansa-Chef Jens Ritter verwies auf die wirtschaftlichen Herausforderungen und bezeichnete die betriebliche Altersvorsorge als „ohnehin schon sehr gut“.

Lufthansa: Strategische Entscheidungen erhöhen den Druck

Parallel dazu sorgt die Strategie des Konzerns für Unruhe. Die Lufthansa plant, bis 2030 etwa die Hälfte ihrer Kurz- und Mittelstreckenflüge von günstigeren Flugbetrieben wie City Airlines durchführen zu lassen. Sowohl die Pilotenvertretung Vereinigung Cockpit als auch die Flugbegleiterorganisation Ufo kritisieren diesen Kurs scharf.

Der Tarifkonflikt bleibt weiterhin angespannt. Während Reisende sich Sorgen über ihre Flugverbindungen machen, fordern die Piloten eine klare Verbesserung ihrer betrieblichen Altersvorsorge. Die kommenden Wochen könnten entscheidend sein – für die Lufthansa und ihre Passagiere.