Lufthansa geht drastischen Schritt – nicht nur für Tausende Mitarbeiter droht der Horror

Die Lufthansa plant, bis 2030 4.000 Stellen zu streichen, insbesondere in der Verwaltung. Operative Rollen sollen dabei geschützt werden. Durch eine engere Verzahnung der Tochtergesellschaften möchte der Konzern die Effizienz steigern und Kosten reduzieren.

Die Prozesse im Unternehmen sollen digitalisiert und automatisiert werden. Dieser Schritt ist Teil eines umfassenden Sparprogramms, das das Ziel verfolgt, bis 2030 eine nachhaltige Profitabilität zu erreichen. Der Fokus liegt dabei auf zentraler Steuerung der Fluggesellschaften und auf Synergieeffekten.

Lufthansa setzt auf Digitalisierung und Integration

Wie unter anderem „tagesschau.de“ berichtet, hat Lufthansa zudem ihre Finanzziele angepasst. Der operative Gewinn soll acht bis zehn Prozent des Umsatzes betragen. Ein zentraler Teil des Programms ist die Modernisierung der Flotte. Bis 2030 erhält Lufthansa über 230 neue, treibstoffsparende Flugzeuge, die den Konzern profitabler machen sollen.

Auch die Tochtergesellschaften wie Eurowings, Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo sollen gestärkt werden. Bereits laufende Programme zielen darauf, Kosten zu senken und Gewinne zu maximieren.

Neue Finanzziele und Flottenstrategie

Lufthansa will langfristig nachhaltig wachsen und ihre Aktionäre überzeugen. Sie sollen wie bisher Dividenden von 20 bis 40 Prozent des Gewinns erhalten. Ziel ist es, die Zukunftsfähigkeit des Konzerns zu sichern.

Allerdings steht das Management vor weiteren Herausforderungen: Eine mögliche Streikentscheidung der Piloten belastet aktuell die Verhandlungen. Konflikte bestehen vor allem in Bezug auf die Betriebsrenten, deren Forderungen Lufthansa als „unbezahlbar“ bezeichnet hat.