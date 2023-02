Lufthansa: Aus heiterem Himmel! Airline streicht tausende Flüge – Reisende müssen umplanen

Paukenschlag bei der Lufthansa! Vor allem aber werden Urlauber im Sommer sich mächtig umschauen oder gar in die Röhre gucken. Denn die größte deutsche Airline, die Lufthansa, hat ihren Sommerflugplan gestutzt. Der Grund: Es gibt weiterhin Kapazitätsprobleme im Gesamtsystem – wie schon im Sommer 2022.

Ein Konzern-Sprecher bestätigte am Freitag gegenüber dem „Handelsblatt“: „Aktuell sind in der Branche die Personalengpässe europaweit noch nicht vollständig überwunden.“ Man habe daher schon jetzt Flüge aus dem Programm genommen, statt wie 2022 kurzfristig Flüge abzusagen. Kunden und Passagiere könnten so besser planen. Dabei hatte die Lufthansa zuletzt schon gravierende Probleme, wie du hier nachlesen kannst.

Lufthansa streicht zig Flüge im Sommer

2022 war vor allem das Lufthansa-Drehkreuz Frankfurt am Main von etlichen Flugausfällen betroffen, weil nicht genug Bodenpersonal einsatzfähig war. Das soll sich nicht wiederholen. Generell hatten auch andere Flughäfen wie auch Köln und Düsseldorf massive Probleme, da die Menschen nach den Corona-Jahren 2020 und 2021 wieder vermehrt auf Reisen gegangen sind.

Dadurch kam es neben Ausfällen auch zu vielen Verspätungen und langen Wartezeiten an Sicherheitskontrollen und Gepäckausgaben. Wie viele Lufthansa-Flüge letztlich genau gestrichen werden, hatte der Lufthansa-Sprecher nicht konkret gesagt.

Fakt ist, dass der gesamte Sommerflugplan von Ende März bis Ende Oktober betroffen ist. Die „Wirtschaftswoche“ nennt die Zahl von 34.000 Flügen.