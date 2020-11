Lufthansa: Junge bekommt auf USA-Flug Kissen geschenkt – doch jetzt hat er ein Problem

Mütter tun alles, damit ihre Kinder glücklich sind. Doch diese Mutter ist total verzweifelt. Denn ihr Sohn hat von der Lufthansa ein Kissen geschenkt bekommen. Nun hat der Junge aber ein großes Problem.

Als letzten Versuch wendet sich eine Frau per Facebook an die deutsche Airline Lufthansa. Und versucht so Hilfe zu bekommen. Denn ihr Sohn bekam vor eineinhalb Jahren auf einem Langstreckenflug in die USA ein Kissen geschenkt.

Lufthansa-Kissen war treuer Begleiter

Das Lufthansa-Souvenir war seitdem der treue Begleiter des Jungen. „Es darf in keiner Nacht fehlen“, berichtet die Mutter.

Doch der Begleiter ist nun fort. „Leider ist es einer Magen-Darm-Infektion zum Opfer gefallen. Der Kleine, mitten in der ‚Trotzphase‘, ist entsprechend traurig.“

Kein anderes Kissen kann das geliebte Stück der Lufthansa ersetzen. Um ihren Sohn wieder glücklich zu sehen, versucht die Mutter bei Lufthansa Ersatz zu bekommen. Sie fragt: „Besteht die Möglichkeit, eines der Economy-Langstrecken-Kissen zu erwerben? Ganz wichtig hierbei ist der Lufthansa- Kissenbezug.“

Das ist die Lufthansa:

Die Lufthansa ist eine deutsche Airline

Wegen ihres Logos wird die Lufthansa auch „Kranich-Airline" genannt

Eigentümer ist die Deutsche Lufthansa AG

Der Sitz der Lufthansa ist in Köln

Sie wurde 1926 in Berlin gegründet und 1951 verboten

Zwei Jahre später wurde sie neu gegründet

Bei der Lufthansa arbeiten 35.221 Menschen (Stand 12.2019)

Die Airline hat leider keine guten Nachrichten. „So gern ich hier weiterhelfen würde, aufgrund der derzeitigen Situation und daraus resultierender Kurzarbeit in sehr vielen Lufthansa-Abteilungen, kann ich dir hier leider nicht weiterhelfen.“

Lufthansa: Mutter von Airline enttäuscht

Lufthansa schlägt als Alternative einen Teddybären aus dem Online-Worldshop vor. Den Bären gibt es in Braun als Pilot und Beige als Flugbegleiterin mit Lufthansa-Logo. Eine weitere Alternative: ein Plüsch-Flugzeug.

Die Lufthansa empfiehlt der Mutter einen Plüsch-Teddy. Foto: DER WESTEN

Doch das ist leider nichts für den kleinen Jungen. „Mit Kuscheltieren hat er es nicht so – er ist ein Kissenfan. Und bei diesem speziellen Kissen geht es um die Größe, die Haptik und den Stoff des Bezugs. Schade, dass es (erneut) niemanden gibt, an den man sich mit einem Anliegen wenden kann“, so die Mutter traurig.

Andere Lufthansa-Kunden haben den Post ebenfalls gesehen. Eine Frau versucht zu helfen: „Eventuell jemanden fragen, der in nächster Zeit einen Langstreckenflug und dort anfragen kann, ob er das Kissen für diesen Zweck mitnehmen darf? Ich habe im Dezember höchstwahrscheinlich einen, kannst dich gerne melden.“

Die Mutter bedankt sich, doch ist sich sicher: „Soweit ich weiß werden aktuell keine Kissen angeboten auf den Flügen.“ (ldi)