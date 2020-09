Lufthansa geht drastischen Schritt – Airline fordert Auszubildende jetzt DAZU auf

am 30.09.2020 um 16:06

Die Corona-Pandemie setzt der Lufthansa weiter zu.

Das hat nun auch Auswirkungen für die Auszubildenden der Lufthansa.

Lufthansa geht drastischen Schritt

Dabei geht es um die Ausbildung von Piloten in der Flugschule der Lufthansa Aviation Training Germany in Bremen. Hier werden laut Unternehmensangaben jährlich mehr als 200 Nachwuchspiloten auf den Berufsstart bei der Lufthansa vorbereitet.

Die Flugschule wurde im Jahr 1956 gegründet und „ist heute eine der traditionsreichsten Ausbildungsstätten im internationalen Verkehrsflugbetrieb“, so die Lufthansa.

Lufthansa macht jetzt DAS

Am Dienstag forderte die Lufthansa die etwa 700 Flugschüler in Bremen dazu auf, sich einen neuen Berufsweg zu suchen und so die Schule noch ohne finanzielle Verpflichtungen zu verlassen.

Hintergrund wäre, dass der Konzern auf Jahre hinaus keinen Bedarf an Nachwuchspiloten bei den Airlines der Lufthansa sehe.

Lufthansa empfiehlt Nachwuchspiloten zu gehen

Die Ausbildung der Schüler zu Piloten soll von der Lufthansa zwar fortgesetzt beziehungsweise wieder aufgenommen werden, wenn Schüler darauf bestehen, allerdings möchte das Unternehmen nur noch die Schüler fertig ausbilden, welche kurz vor dem Abschluss stehen. Für die Übrigen würden Plätze an anderen Flugschulen gesucht. Die Schüler müssen der Lufthansa nach dem Abschluss der Ausbildung – wenn sie nicht übernommen werden – zwischen 60.000 und 80.000 Euro zahlen.

Lufthansa: Die Fluggesellschaft sieht in den nächsten Jahren keinen großen Bedarf an neuen Piloten. (Symbolbild) Foto: imago images / Mehrdad Samak-Abedi

Die Pilotengewerkschaft „Vereinigung Cockpit“ kritisierte die Entscheidung der Lufthannsa. „Wir wollen keine verlorene Generation“, sagte ein Sprecher.

Ob die Verkehrsfliegerschule in Bremen eine Zukunft hat, entscheidet sich voraussichtlich im November. Dann soll die Bundeswehr festlegen, ob sie ihre Piloten weiterhin in Bremen ausbilden wird. (gb mit dpa)