Passagier rastet aus – Lufthansa-Maschine muss Flug nach Frankfurt abbrechen

Ein geplanter Lufthansa-Flug von Chicago nach Frankfurt musste abrupt umgeleitet werden. Ein renitenter Passagier sorgte für Chaos und ein unverhofftes Ende der Reise. Statt wie geplant am Ziel Frankfurt zu landen, machte sich das Flugzeug auf den Weg nach Boston.

Lufthansa bestätigt außergewöhnlichen Zwischenfall

Wie eine Sprecherin der Lufthansa am Wochenende erklärte, war der Grund für die Notlandung ein Passagier, der sich an Bord auffällig und aggressiv verhielt. Zuvor hatte RTL berichtet, dass der Mann nicht nur randaliert, sondern auch mehrere Mitreisende angegriffen haben soll. Eine Person erlitt dabei leichte Verletzungen, hieß es. Laut „Focus“ soll der renitente Mann für seine Attacke eine Gabel benutzt haben.

+++ Drohen jetzt Streiks? Lufthansa-Nachricht lässt Urlauber zittern +++

Nach der sicheren Landung in Boston übergaben die Crew-Mitglieder den störenden Fluggast an die lokalen Behörden. Was genau an Bord geschah, blieb jedoch unklar – Lufthansa hielt sich mit weiteren Angaben zurück. Die 362 anderen Passagiere mussten vorerst auf ihren Weiterflug nach Frankfurt verzichten.

+++ Urlauber aufgepasst! Neuerung im Flieger – es betrifft auch Mallorca-Reisende +++

Lufthansa organisiert Hotels für gestrandete Passagiere

Um den betroffenen Reisenden zu helfen, organisierte die Airline Hotelübernachtungen in Boston. Anschließend wurden die Passagiere auf alternative Flüge umgebucht. Trotz der Umstände bemühte sich Lufthansa nach eigenen Angaben, den gestrandeten Reisenden bestmöglich zu helfen.

Weitere Nachrichten für dich:

Der Zwischenfall ereignete sich bereits am Samstag (25. Oktober). Für die Fluggesellschaft, die sich stets um Sicherheit und Komfort bemüht, war die ungeplante Landung in Boston ein außergewöhnliches Ereignis. Ob der renitente Passagier rechtliche Konsequenzen erwarten muss, blieb zunächst offen. Klar ist jedoch: Seine Aktion kostete viel Zeit und Nerven. (mit dpa)