Lufthansa startet letzten Aufruf für Flug – der wird zur irren Lachnummer

Am Flughafen geht es durchaus ziemlich hektisch zu. Dass es dort aber auch witzig werden kann, beweist gerade ein Video auf Twitter. Dort ist eine Ansage der Lufthansa zu hören. Und diese bringt die Twitter-Gemeinde ziemlich zum Schmunzeln.

Da werden alle Reisenden am Flughafen München sicher zweimal hingehört haben, als diese Stimme ertönte: Eine Lufthansa-Ansage sorgt grade für große Lacher im Netz.

Eine Lufthansa-Durchsage sorgt grade für Lacher im Netz. Foto: imago / xNikolasxKokovlisx

Lufthansa-Ansage geht viral

In dem Video ist zu hören, wie eine weibliche Stimme einen Aufruf für einen Flug macht. Der Flug hat die Nummer „LH 2222 Toulouse“. Was auf Deutsch gar nicht so witzig klingt, hörst sich auf Englisch dafür umso besser an.

Das ist die Lufthansa:

Die Lufthansa ist eine deutsche Airline

Wegen ihres Logos wird die Lufthansa auch „Kranich-Airline“ genannt

Eigentümer ist die Deutsche Lufthansa AG

Der Sitz der Lufthansa ist in Köln

Sie wurde 1926 in Berlin gegründet und 1951 verboten

Zwei Jahre später wurde sie neu gegründet

Bei der Lufthansa arbeiten 35.221 Menschen (Stand 12.2019)

Lufthansa sorgt mit Durchsage für große Lacher im Internet

„Two Two Two Two to Tou-lou-se. Jede Wette, dass jemand bei Lufthansa dem Flug von München nach Toulouse genau diese Flugnummer mit voller Absicht verpasst hat! Grandios! Ton an!“, schreibt der Twitter-Nutzer zu dem Video.

Two Two Two Two to Tou-lou-se. Jede Wette, dass jemand bei @Lufthansa_DE dem Flug von München nach Toulouse genau diese Flugnummer mit voller Absicht verpasst hat! Grandios! Ton an! pic.twitter.com/dKF3c9M22O — Tobias Schrödel (@comedyhacker) October 10, 2021

Lufthansa: Twitter-Gemeinde feiert irre Ansage

Und auch die restliche Twitter-Gemeinde feiert es: „Wäre eine gute englische Sprachübung für die Zugbegleiter der Deutschen Bahn“, findet ein User. Ein weiterer schreibt: „Der nächste Ticketschalter orderte: Two to Toulouse, too.“ Eine Frau geht sogar noch einen Schritt weiter: „Ich nehme den so oft es irgendwie geht, einfach nur wegen der Ansage.“

Ob der Lufthansa wohl bewusst war, was sie damit auslösen würde? (cf)