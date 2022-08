Lufthansa, Eurowings und Co: Keine Vorkasse mehr! Buchungen sollen anders ablaufen

Mega-Ärger bei Lufthansa, Eurowings und Co: Passagiere sitzen immer wieder am Flughafen fest, unzählige Flüge werden gestrichen. Doch nicht nur das sorgt für reichlich Unmut bei den Kunden.

Wer seinen wohlverdienten Sommer-Urlaub in dieser Saison in ferne Länder verbringen wollte oder will, wurde oftmals enttäuscht. Unter anderem wegen Personal-Mangel fallen etliche Verbindungen aus. Ärgerlich ist das nicht nur wegen der Zeit, sondern auch wegen der Kosten. Bislang zahlen Passagiere ihre Flüge üblicherweise in Vorkasse.

Lufthansa, Eurowings und Co: SO könntest du deinen Flug künftig zahlen

Doch ist das etwa bald Geschichte? Wie das „Handelsblatt“ berichtet, will Niedersachen nun wohl das Prinzip der Vorkasse streichen. Reisende müssten dann erst beim Einchecken zahlen.

Das Prinzip der Zahlung per Vorkasse „hat in den vergangenen Jahren bereits vielfach zu erheblichen Schwierigkeiten bei den Reisenden geführt, wenn die jeweiligen Flüge nicht wie geplant durchgeführt worden sind“, heißt es in der Initiative der niedersächsischen Landesregierung in Hannover.

Lufthansa, Eurowings und Co: Rückerstattung bei Ausfällen oft mühsam

„Künftig müsste dann das Ticket erst beim Check-In bezahlt werden. Damit wollen wir den Verbraucherschutz für die Reisenden deutlich verbessern“, sagte Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) gegenüber dem „Handelsblatt“.

Oft müssen sich Reisende nach einer Stornierung lange und mühsam um eine Rückerstattung kümmern. Das geplante Vorgehen wäre also eine erhebliche Entlastung für alle von Stornierungen betroffenen Passagiere. (cf)