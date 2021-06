Pünktlich zum Start der hessischen Sommerferien bietet die Lufthansa eine Eincheck-Alternative an, die den Service beschleunigen soll. (Archivbild)

Lufthansa bietet „pünktlich zum Ferienbeginn“ Urlaubern jetzt DAS an

Für den ein oder anderen geht es bereits in diesem Sommer mit der Lufthansa in den Urlaub.

Pünktlich zu den hessischen Sommerferien bietet die Lufthansa eine Alternative an, die das Einchecken beschleunigen soll.

Lufthansa: Tourismus öffnet seine Pforten

Die Zahlen der in Deutschland Erst- und Vollständig-Geimpften steigt mit jedem Tag. Somit steigert sich auch die Hoffnung auf die Wiederkehr von Normalität – und Urlaub. Ausreisen in andere Länder sind wieder möglich und der Tourismus öffnet nach mehr als zwei Jahren seine Arme für willige Urlauber.

Damit das Einchecken am Flughafen schneller verläuft, hat sich die Lufthansa nun eine Alternative überlegt, und zwar „pünktlich zum Ferienbeginn“.

----------------------------------------------------------------

Das ist die Lufthansa:

Die Lufthansa ist eine deutsche Airline

Wegen ihres Logos wird die Lufthansa auch „Kranich-Airline“ genannt

Eigentümer ist die Deutsche Lufthansa AG

Der Sitz der Lufthansa ist in Köln

Sie wurde 1926 in Berlin gegründet und 1951 verboten

Zwei Jahre später wurde sie neu gegründet

Bei der Lufthansa arbeiten 35.221 Menschen (Stand 12.2019)

----------------------------------------------------------------

++++ Lufthansa: Kunden entsetzt! Was ist bei der Airline los? „Eine Frechheit“ ++++

Lufthansa: Einchecken mit digitalem Impfpass

Seit Montag ist es möglich, ihn in Apotheken und bei Hausärzten zu „bestellen“: der digitale Impfausweis. Nach der Impfbestätigung erhält der Geimpfte einen Nachweis (das Impfzertifikat) mit QR-Code vom Robert-Koch-Institut. Diese Impfdaten des QR-Codes können somit auf das Smartphone geladen werden.

Mit dem digitalen Impfpass soll das Einchecken bei der Lufthansa in Zukunft schneller gehen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / MiS

Die Lufthansa möchte sich nun die digitale Version zunutze machen, und bietet seinen Kunden daher einen neuen Service an: einchecken mit digitalem Impfpass.

„Und so geht’s: Reisende zeigen den digitalen Impfpass, der den vollständigen Impfschutz nachweist, entweder per App oder auf einem Ausdruck beim Check-In am Flughafen vor. Dort wird er abgelesen und der Boarding Pass direkt und unkompliziert ausgestellt“, erklärt die Lufthansa auf der Seite des Unternehmens.

------------------------------------

Ähnliche Themen zu Lufthansa:

Flughafen Düsseldorf: Flieger aus Wien landet – sofort klicken die Handschellen

Flughafen Frankfurt bietet jetzt DIESEN Service für Reisende

Flughafen Düsseldorf: Flugzeug aus Mallorca landet – Mann will anschließend sofort abhauen

------------------------------------

Lufthansa setzt zukünftig auf Digitalisierung.

Damit soll unter anderem der Missbrauch von gefälschten Impfdokumenten erschwert werden.

Doch beim digitalen Impfpass bleibt es nicht allein, wie die Lufthansa weiter berichtet: „Auf ausgewählten Strecken ist es schon bald möglich, QR Impfzertifikate mit der Lufthansa App abzuscannen oder digital in die App zu laden. Die App erkennt den QR Code und erstellt mit dieser Information den Boarding Pass.“

++++ Flughafen Köln/Bonn: Zoll gelingt ein spektakulärer Fund – „Sowas gab es noch an keinem Flughafen“ ++++

Wer zum Zeitpunkt noch nicht die richtigen Zertifikate zur Hand hat, kann diese „bis zu 72 Stunden vor Abflug durch ein Lufthansa-Service Center prüfen lassen.“ Dennoch empfiehlt das Unternehmen auch den gelben Impfpass griffbereit zu haben.

Mehr Infos gibt's hier: Lufthansagroup (ali)