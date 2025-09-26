Lufthansa-Beben! Unternehmen will tausende Jobs streichen

Die Lufthansa plant einen umfassenden Sparkurs, der den Abbau tausender Verwaltungsstellen vorsieht. Quellen zufolge sollen rund 20 Prozent der administrativen Stellen innerhalb der nächsten Jahre wegfallen.

So will der Airline-Konzern mit rund 103.000 Mitarbeitern seine Kosten deutlich senken. Genauere Details zu den geplanten Maßnahmen werden am Capital Markets Day am Montag (29. September) bekanntgegeben.

Lufthansa strafft die Verwaltung

Die exakte Zahl der betroffenen Stellen steht noch nicht fest, wie die „Bild“ berichtet. Allerdings gehen Insider davon aus, dass es sich um einige tausend Arbeitsplätze handeln dürfte. Diese Maßnahme ist Teil einer größeren Strategie, die darauf abzielt, den Konzern effizienter aufzustellen, da die Lufthansa seit der Corona-Pandemie mit hohen Kosten und geringerer Produktivität zu kämpfen hat.

++ Das könnte dich auch interessieren: Der nächste Urlaub per Flugzeug steht an? Das solltest du jetzt über die Airlines wissen ++

Lufthansa vor wirtschaftlichen Herausforderungen

Trotz Erholung in den vergangenen Jahren hat die Lufthansa ihr Vor-Corona-Niveau noch nicht vollständig erreicht. Die angestrebte Umsatzrendite von acht Prozent bleibt für den Konzern bisher unerreichbar. Die wirtschaftliche Lage wird zudem durch steigende Standortkosten in Deutschland verschärft. Der Airlines-Chef Jens Ritter erklärte in diesem Zusammenhang: „Wenn Verbindungen unrentabel werden, sind wir gezwungen, Strecken zu reduzieren und die Flugzeuge woanders einzusetzen.“ Dazu berichteten wir ebenfalls.

Weitere News liest du hier:

Die Lufthansa will sich langfristig an veränderte Rahmenbedingungen anpassen. Durch die geplanten Stellenstreichungen und möglichen Streckenreduktionen sollen Kosten gesenkt und höhere Effizienz erreicht werden. Experten sehen in diesen Maßnahmen auch einen Versuch, die globale Wettbewerbsfähigkeit der Lufthansa zu sichern. Die kommenden Monate dürften zeigen, ob sich der Konzern auf Kurs stabilisieren kann.