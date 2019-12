Eine A340 von Lufthansa. Mit diesem Flugzeugtyp waren die Passagiere auf dem Weg nach New York – bis es zurückging. (Symbolbild)

Lufthansa: Schock in der Luft – DESWEGEN bekommen die Passagiere ein mulmiges Gefühl

Was für ein Schock für die 246 Passagiere des Lufthansa-Flugs LH 404 von Frankfurt nach New York!

Ihre A340 war am Montagabend von Deutschland in die USA unterwegs – bis plötzlich Hydraulikprobleme am Airbus auftraten.

Lufthansa-Flugzeug war bei Problemen schon über dem Atlantik

Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Flugzeug bereits über dem Atlantik. Die Piloten entschlossen sich gegen 20 Uhr, nach Deutschland zurückzukehren. Die Lufthansa-Maschine landete dann gegen 2 Uhr nachts sicher auf dem Flughafen Köln/Bonn.

Lufthansa: „Niemand verletzt“

Laut einer Lufthansa-Sprecherin wurde dabei niemand verletzt.

Die Passagiere wurden mit dem Bus zurück nach Frankfurt gebracht. (mg)