Louvre-Museum nach Raubüberfall vorerst geschlossen – Napoleon-Juwelen geklaut

Dieser Vorfall schockiert wohl die ganze Welt – am Sonntagmorgen (19. Oktober) brachen maskierte Räuber ins Kunstmuseum Louvre ein. Die Verbrecher schafften es, Stücke aus der Schmucksammlung von Napoleon zu erbeuten.

Der Louvre in Paris wollte wie üblich am Sonntag um 9 Uhr morgens öffnen. Doch ausgerechnet bei der Öffnung ereignete sich im Pariser Museum ein Räuberüberfall. Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati teilte mit, dass es glücklicherweise keine Verletzten gab.

Louvre bleibt vorerst geschlossen

Aktuell ist die französische Polizei im Einsatz. Während die Ermittlungen andauern, bleibt der Louvre vorerst geschlossen. Auf der Website des Museums heißt es: „Das Louvre-Museum bleibt heute aus außergewöhnlichen Gründen geschlossen.“

Laut ersten Berichten der Zeitung „Le Parisien“ konnten die Verbrecher insgesamt neun Stücke aus der Schmucksammlung von Napoleon und der Kaiserin erbeuten. Darunter befinden sich eine Halskette, eine Brosche und ein Diadem. Bei dem Diebstahl waren die Täter vollkommen vermummt.

Täter nutzen wohl ein Lastenaufzug

Erste Ermittlungen haben ergeben, dass die Diebe durch eine Gebäudeseite, an der gerade Bauarbeiten stattfinden, ins Louvre gelangten. Laut Berichten nutzten die Räuber einen Lastenaufzug im Museum, der sie direkt in den Ausstellungsraum der Galerie d’Apollon führte, in dem die Juwelen von Napoleon aufbewahrt werden.

„Le Parisien“ berichtet, dass die Täter die Fenster eingeschlagen haben. Zwei Männer betraten daraufhin das Museum, während ein dritter Wache gehalten haben soll.

Der Sender „Europe 1“ berichtet hingegen, dass zwei bis vier Täter am Raubüberfall beteiligt gewesen sein könnten. Die genaue Anzahl ist noch nicht bekannt. Laut dem Sender parkten die Täter mit einem Motorroller in der Nähe des Museumsgeländes. Mit einer Kettensäge hätten sie ein Fenster des Museums aufgebrochen, um sich Zugang zu verschaffen (mit dpa).

