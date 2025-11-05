Flugzeugunglück in Louisville (USA) – mindestens sieben Menschen sterben

Schockierende Szenen spielen sich in den USA ab: Ein Frachtflugzeug stürzt nach dem Start im Bundesstaat Kentucky ab und explodiert in einem riesigen Feuerball. Gouverneur Andy Beshear bestätigte den Tod von mindestens sieben Menschen. Er warnte: „Die Zahl könnte steigen.“

Es gibt zusätzlich mehrere Verletzte.

Feuerinferno in den USA

Die McDonnell Douglas MD-11 der Logistikfirma UPS hob gegen 17.15 Uhr Ortszeit vom Louisville Muhammad Ali International Airport ab. Sie sollte nach Hawaii fliegen. Fünf Kilometer südlich des Flughafens stürzte sie jedoch ab und ging in Flammen auf. Nach Angaben der FAA war die Maschine wohl voll betankt.

Dramatische Bilder zeigen die Absturzstelle: Rauch steigt über einer Recycling- und einer Autoteile-Firma auf. Die Polizei sucht in den Trümmern nach Opfern. Zwei Mitarbeiter dieser Firmen gelten laut Beshear als vermisst. Feuerwehrleute durchkämmen das Gelände, um mögliche Verschüttete zu retten.

Flughafen komplett geschlossen

Der Flughafen von Louisville wurde komplett geschlossen. Alle An- und Abflüge sind momentan gestoppt. Die Polizei erklärte für das Gebiet eine Ausgangssperre. „Die Lage ist ernst“, schrieb Beshear auf X und kündigte an, persönlich nach Louisville zu reisen, um sich ein Bild zu machen.

Sicherheitsbedenken stehen nun im Fokus. Solche Flugzeugabstürze sind in den USA selten, sorgen jedoch immer für große Bestürzung. Von den drei Besatzungsmitgliedern der Maschine fehlt bislang jede Spur. Die Ursache des Absturzes bleibt zunächst unklar, Ermittlungen laufen. (mit dpa)