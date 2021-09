Lotto: Frau räumt halbe Million ab – kurz danach steht sie mit leeren Händen da

Lotto-Drama in Neapel (Symbolbild)

Was sich vor Kurzem in Neapel abspielte, könnte man als absolutes Lotto-Drama bezeichnen!

Der lebensverändernden Mega-Gewinn einer 70-Jährigen war schon so gut wie fix – doch als sie die Summe an der Lotto-Annahmestelle einlösen wollte, erlebte sie eine böse Überraschung.

Lotto: Frau in Italien freut sich über 500.000-Euro-Rubbellos

Die Italienerin hatte sich ein Rubbellos gekauft – und konnte ihr Glück kaum fassen: Sie hatte soeben 500.000 Euro gewonnen. Die ungläubige Frau musste sich ihren Mega-Gewinn sogar erst noch von einem Angestellten im Laden bestätigen lassen, bevor sie wirklich realisierte, was sie da Händen hielt.

Glück und Unglück für eine Lotto-Gewinnerin! (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa Themendienst / Christin Klose

Doch als sie sich an den Ladenbesitzer (57) wandte, um ihre halbe Million entgegenzunehmen, nahm ihr Glück ein jähes Ende.

Denn der Besitzer erkannte schnell den Wert des Rubbelloses – und wollte sich damit aus dem Staub machen!

Lotto: Ladenbesitzer klaut Gewinnerin das Glückslos

Er steckte das Los ein, schwang sich auf sein Motorrad und brauste davon! Sowohl die Gewinnerin als auch der Angestellte konnten nicht fassen, was gerade geschehen war – und verständigen schließlich die Polizei. Die Beamten riefen zudem noch die Agentur für Zölle und Monopole hinzu, die in Italien für die Verwaltung der Lotterie zuständig ist.

Ein Rubbellos sollte einer Frau eine halbe Million einbringen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / VisualEyze | Ludsam

Die Behörde blockierte sofort die gesamte Rubbellos-Serie in Neapel, damit der Dieb den gestohlenen Gewinn nirgends würde einlösen können. Der gesuchte Mann konnte schließlich am Flughafen Fiumicino in Rom geschnappt werden: Er wollte einen Flug auf die kanarische Insel Fuerteventura buchen.

Polizei stoppt Lotto-Dieb am Flughafen

Das Problem: Das Rubellos hatte er nicht mehr bei sich. Womöglich sollte jemand anderes ihm das Geld später nachsenden. Festgenommen wurde der Dieb jedoch vorerst nicht, da er zuvor noch nie polizeilich in Erscheinung getreten war.

Ob die 70-Jährige nun auch ohne das Los noch zu ihrem rechtmäßigen Gewinn gekommen ist, geht aus dem Bericht der „SZ“ nicht hervor. (at)

