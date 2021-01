Lotto: Frau spielt das erste Mal – dann passiert das Unglaubliche

Lotto spielen oder nicht? Das fragte sich eine Frau und bat um den Rat ihres Mannes. Was dann passierte, ist einfach unfassbar.

„Es war nur eine Laune“, sagte Phyllis Davis aus Concord in den USA. „Ich wollte schon einmal Lotto spielen, aber ich habe einen Rückzieher gemacht.“ Bisher hat sie sich noch nie daran getraut, wie „The Charlotte Observer“ berichtet.

Lotto: Frau kauft Tipp-Schein in App

Deswegen fragte die Frau ihren Mann „Soll ich mitspielen?“ Er erwiderte: „Spiel einfach! Du könntest gewinnen.“

Lotto-Tippschein ausfüllen oder nicht? Frau fragt Mann um Rat. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

Also kaufte Davis einen Lotto-Schein des Spiels „Cash 5“ mit gerade einmal einem Dollar Einsatz für die Ziehung vom 10. Januar in einer Lotto-App. Dann passiert das Unfassbare: Sie knackt den Jackpot!

Infos zum Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet Anteil „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, bei uns spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

Gewinn mitten in der Nacht

Am Freitag holte sie ihren Gewinn von 440.643 Dollar (etwa 365.000 Euro) in der Lotto-Zentrale in Raleigh ab.

„Ich bin um 3:21 Uhr aufgewacht und habe in der App nachgesehen, ob ich gewonnen habe. Ich konnte nicht glauben, dass es echt war. Es war das erste Mal, dass ich überhaupt gespielt habe.“

Gewinnerin überglücklich

Laut der Lotto-Website lag die Gewinnchance bei 1 zu 960.000. Nach Abzug der Steuern hatte die Frau bei der nächtlichen Ziehung 311.755 Dollar (etwa 258.000 Euro) gewonnen, so die Lotterie.

„Ich denke, ich nutze es, wenn ich im Ruhestand bin. Nur um etwas zu haben, auf das ich zurückgreifen kann“, sagt die glückliche Lotto-Gewinnerin laut „The Charlotte Observer“. (ldi)

