Lotto-Spieler sahnt beim Millionen-Jackpot ab – doch die Sache hat einen Haken

Da hatte ein Lotto-Spieler aus Deutschland das ganz große Los gezogen. Am Freitag war es wieder soweit – die Ziehung der Lotto-Zahlen für den Eurojackpot stand an. Es waren 76 Millionen Euro in der Verlosung.

Dieses Mal hat ein Deutscher aus Baden-Württemberg bei seinen Lotto-Zahlen voll ins Schwarze getroffen – und eine Millionen-Summe abgeräumt. Was dem Mann am Ende jedoch einen Strich durch den kompletten Jackpot-Gewinn gemacht hat, liest du hier.

Lotto: Deutscher liegt goldrichtig und gewinnt Millionen-Jackpot

Mit seinen Zahlen 4, 9, 15, 24 und 28 sowie den Eurozahlen 2 und 6 knackte der Mann aus Baden-Württemberg den Lotto-Jackpot.

Das ist der Eurojackpot:

Den Eurojackpot gibt es seit 2012

Insgesamt wird er in 18 europäischen Ländern ausgespielt

Jeden Freitag werden die Zahlen in Helsinki gezogen

Für jede Ziehung ist ein Jackpot von zehn Millionen Euro garantiert

Die Gewinnwahrscheinlichkeit von 90 Millionen Euro liegt bei 1: 95 Millionen Teilnehmern

Dieser war zuvor das letzte Mal am 26. Juni von einem Norweger geknackt worden.

Lotto: Deutscher räumt ab

Obwohl er alle Zahlen richtig hatte, erhält der Deutsche nicht den gesamten Jackpot.

Wie die Nachrichtenagentur „AFP“ berichtet, hat ein Lotto-Spieler aus Spanien ebenfalls die richtigen Zahlen beim Eurojackpot getippt. Deswegen müssen sich die beiden Männer die Summe teilen.

Lotto: Spanier räumt ebenfalls ab

Beide Spieler erhalten jeweils 38 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um den höchsten Gewinn, der im Zuge der Lotterie Eurojackpot von einem Spanier gewonnen wurde.

Nächster Millionen-Jackpot wartet

Für alle, die am Freitag keinen Erfolg beim Euro-Jackpot hatten, aber weiter auf den großen Gewinn hoffen, am heutigen Mittwoch sind im Spiel 6 aus 49 wieder 23 Millionen Euro im Jackpot. (gb)

Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen!