Lotto-Gewinner räumt Millionen-Jackpot ab – das Geld bringt ihn ins Grab

Wenn Spieler beim Lotto den Jackpot knacken, bedeutet das für die meisten Glückspilze, dass sie ein sorgenfreies Leben vor sich haben. Doch für manche Lotto-Gewinner beginnt mit dem Glückslos eine traurige Abwärtsspirale. So geschah es auch bei Keith Gough.

Keith hatte in seiner Heimat Birmingham im Herzen von England als Bäcker gearbeitet. Er hatte damals hart geschuftet, wenig verdient. Aber er war glücklich verheiratet, hatte gute Freunde. Keith war mit seinem Leben rundum zufrieden.

Lotto-Millionär hebt ab

2005 änderte sein Leben sich auf einen Schlag radikal, als er umgerechnet mehr als 10 Millionen Euro im Lotto gewann. Mit seiner Ehefrau Louise ging Keith sofort auf große Shopping-Tour. Die beiden kauften mehrere Sportwagen, Rennpferde und für 400.000 Euro eine VIP-Loge im Stadion von Keiths Lieblings-Fußballverein Aston Villa, wie der britische „Mirror“ berichtet.

Früh war ersichtlich, dass die 10 Millionen Euro bei Keith und Louise wohl keine allzu lange Halbwertszeit haben werden. Doch es kam noch schlimmer: Weil Keith nicht mehr arbeiten ging, zog er mit seinen Kumpels fast täglich um die Häuser. Das führte dazu, dass er eine Alkoholsucht entwickelte.

Alkohol treibt Lotto-Gewinner in den Abgrund

Unter ständigem Einfluss von Alkohol stritt Keith sich immer wieder heftig mit Louise, was zu seiner Scheidung der beiden nach 25 Jahren Ehe führte. Zudem ließ Keith sich auf einen falschen Freund ein, der ihn um sein ganzes Hab und Gut brachte.

Der Alkoholkonsum brachte den Körper des Lotto-Gewinners an den Rand seiner Kapazitäten. Und so landete Keith 2010 mal wieder in einem Krankenhaus. Diesmal sollte er es nicht lebend verlassen.

Kurz zuvor hatte er Journalisten noch Interviews gegeben und erzählt, wie der Lotto-Gewinn „sein Leben ruiniert“ hätte. „Ich war vorher beliebt, hatte gute Freunde. Ich hatte mein Leben im Griff“, so Keith: „Aber nach dem Lotto-Gewinn hat mein Leben all seine Struktur verloren.“

Die Redakteure sprachen damals auch mit einem guten Freund von Keith, der meinte: „So kurios es klingt: Aber der Lotto-Gewinn war das schlechteste, was Keith jemals hätte passieren können.“

Lotto am Samstag: Richtige Zahlen bringen dicken Jackpot

Auch an diesem Samstag (1. Juli) hofften in Deutschland mal wieder viele Lotto-Spieler auf die richtgen Zahlen, die ihnen einen Jackpot in Höhe von 9 Millionen Euro bescheren würden. Ob der Jakcpot geknackt wurde, werden wir in den kommenden Tagen erfahren.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.