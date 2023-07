Lotto-Spieler knackt Mega-Jackpot – dann wird’s richtig wild

Ein Lotto-Spieler aus Australien räumte zuletzt einen gewaltigen Jackpot ab. Was er mit dem Gewinn angestellt hat, ließ seine Freunde sprachlos zurück.

Umgerechnet 24,6 Millionen Euro gewann der frühere Sozialarbeiter Cliff Little aus Queensland in Australien. Von dem Gewinn kaufte er jedem seiner Kinder zunächst ein eigenes Haus. Zudem kaufte er ein neues Auto. Die spektakulärste Anschaffung sollte aber noch folgen.

Glückspilz finanziert ungewöhnliches Hobby durch Lotto-Gewinn

Cliff kaufte sich nach dem Gewinn im Lotto mehrere Rennpferde, wie die britische „Sun“ berichtet. „Das war schon immer mein Traum“, erzählt Cliff, der in den Pferden nicht nur ein Hobby sieht – sondern auch eine zukünftige Geldquelle.

Sein talentiertestes Pferd heißt Cifrado und hat umgerechnet rund 200.000 Euro gekostet. Durch erfolgreiche Rennen hat Cifrado dem Lotto-Gewinner bereits mehr als 500.000 Euro eingebracht.

„Dass ich diese Pferde besitzen darf, ist für mich ein größeres Glücksgefühl als der Gewinn im Lotto“, sagt Cliff: „Ich begeistere mich derart für diesen Sport, dass ich auch bereits Jockeys aus der Region investiere.“

Cliff will den Sport in seiner Region beliebter machen und sagt:. „Wenn mehr Leute zu den Rennen kommen, wird dort mehr Geld umgesetzt. Das wiederum zieht bessere Pferde und bessere Jockeys an, wodurch die Rennen attraktiver werden.“

Lotto-Gewinner und ihre Geschichten

Nicht jeder Lotto-Gewinner gibt sein Geld für derart exotische Hobbys aus. Viele Lotto-Gewinner nutzen ihre Gewinne, um der Familie zu helfen. Einen besonders rührenden Fall gab es zuletzt in Großbritannien, wo Eltern einen Millionen-Jackpot knackten und anschließend ihre Töchter auf bemerkenswerte Weise unterstützten (hier alle Einzelheiten).

