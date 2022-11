Lotto: Mann freut sich über Millionengewinn – doch plötzlich kommt ein krasser Fehler ans Licht

Von diesem Moment träumt wohl jeder Lotto-Spieler: Die gezogenen Zahlen stimmen mit den eigenen, getippten Zahlen überein – und der Jackpot wandert aufs eigene Konto. Plötzlich ist man um Millionen Euro reicher.

Doch was passiert, wenn kurz nach der Veröffentlichung der Zahlen ein Fehler ans Licht kommt, der einem Lotto-Spieler den Jackpot hätte kosten können? Genau das ist jetzt in Australien passiert.

Lotto: Mann bemerkt fatalen Fehler

Ein Spieler aus Australien hat tatsächlich den Jackpot von 50 Millionen Dollar geknackt. Wie groß die Freude sein muss, wenn man realisiert, dass so viel Geld aufs eigene Konto wandert, kann man nur erahnen. Doch was ist, wenn sich kurz danach herausstellt, dass bei der Veröffentlichung der Zahlen ein Fehler passiert ist?

Die Lotterie hat am 24. November die Zahlen via App bekannt gegeben. Auch in der Zahlenreihe vertreten: Die 16. Doch genau die sollte dort eigentlich gar nicht stehen. Der australische Radiosender 3AW Radio wurde von einem Anrufer informiert, dass die Zahlen in der App nicht mit den Gewinnzahlen übereinstimmten. Wenige Minuten später schien dann alles wieder korrekt zu sein – denn die Zahl 16 war plötzlich verschwunden und der 14 gewichen. Verwirrung pur!

Lotto-Gewinner hat den Fehler womöglich gar nicht bemerkt

Tatsächlich war der Lotterie ein Fehler unterlaufen – für zwei Minuten, wie sie gegenüber „News.com“ erklärt. Die Gesellschaft betont allerdings auch, dass der Anzeigenfehler keinerlei Einfluss auf die Gewinner-Ermittlung hatte.

Aber gut möglich, dass sich in diesen zwei Minuten Tipper mit der „16“ viel zu früh gefreut haben. Der tatsächliche Gewinner hat vermutlich von dem Zahlenchaos gar nicht mitbekommen – er wurde erst einige Tage später ausfindig gemacht. (abr)