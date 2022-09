Lotto: Spieler tippt immer die gleichen Zahlen – doch dann macht er einen Fehler: „Was zur Hölle“

Ein Mann tippt im Lotto Jahre lang immer die gleichen Zahlen. Doch dann macht er einen folgenschweren Fehler.

Der Australier setzt aus Versehen auf die falschen Zahlen. Wenige Tage später bekommt er von der Lotterie einen Anruf. Er fällt aus allen Wolken.

Mann begeht folgenschweren „Fehler“ im Lotto

Wie die „Sun“ berichtet, habe er beim Online-Kauf seines Lottoscheins versehentlich eine Zahl ausgewählt, die er zuvor noch nie gewählt hat. Normalerweise überprüfe er seine Scheine immer zwei Mal, doch in diesem Falle komischer Weise nicht.

Als der Mann gerade in Australien zur Mittagszeit am Herd stand und sich setzen wollte, klingelte plötzlich das Telefon. Am Apparat der Lotterieanbieter. Der Mann traut seinen Ohren nicht, als ihm gesagt wir, dass er im Lotto eine Million Dollar gewonnen hat.

Paar fällt aus allen Wolken – DAS haben sie nun vor

„Das bedeutet, wenn ich diesen Fehler nicht gemacht hätte, hätte ich niemals gewonnen – was zur Hölle!“, wird er von der „Sun“ zitiert. Auch seine Frau sei aus allen Wolken gefallen, zumal sie sonst immer gegen das Glücksspiel sei. Nach der Nachricht habe sie nur noch geweint vor Freude.

Mit dem Gewinn plane er einen großen Urlaub für sich und seine Familie. Europa und Amerika seien die anvisierten Reiseziele.

>> Anmerkung der Redaktion

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.