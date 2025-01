Lotto-Spieler freut sich über satten Gewinn – am Ende bekommt er keinen einzigen Cent

Es ist das erste Mal in seinem Leben gewesen, dass Dafydd Bayliss etwas in seinem Leben gewonnen hat. 18.000 britische Pfund (umgerechnet rund 21.500 Euro) räumte der 31-Jährige in einer lokalen Lotterie ab. Alternativ sollte er sich auch für einen BMW M3 entscheiden können.

„Ich war völlig aus dem Häuschen“, berichtet der designierte Lotto-Gewinner der „BBC“. Das Geld hatte der Brite bereits für eine neue Küche und die Sanierung seines Badezimmers verplant. Doch seine Freude sollte sich schnell verflüchtigen.

Lotto-Ärger: Wie gewonnen, so zerronnen

Denn eigentlich das Geld wenige Tage nach seinem Lotto-Gewinn im September 2024 auf seinem Konto auftauchen. Aber auch drei Monate später hat Dafydd Bayliss noch keinen Cent von seinem Gewinn gesehen.

++ Lotto: Rentner räumen über 7 Millionen ab – was sie mit dem Geld anstellen, macht alle sprachlos ++

Und die Chancen darauf, das Geld noch zu erhalten, gehen gegen null. Denn der Betreiber der Lotterie-Gesellschaft ist nach eigenen Angaben in finanzielle Bredouille geraten. Das teilte der Geschäftsführer auf Nachfrage der BBC mit. Und so ist Dafydd Bayliss nicht der einzige, der sich erst über einen satten Gewinn freute und jetzt offenbar doch leer ausgeht.

++ Lotto-Glückspilz mit Mega-Gewinn – er wurde zum größten Loser ++

Zwar versprach der Geschäftsführer, dass er alles in seiner Macht Stehende tun würde, um die ausstehenden Gewinne noch auszuzahlen. „Es könnte nur eine etwas dauern.“

„Ich habe aufgegeben“

Doch nach zahlreichen vergeblichen Kontaktaufnahmen glaubt Dafydd Bayliss nicht mehr daran, dass sein Gewinn jemals bei ihm ankommen wird. „Ich habe mehr oder weniger aufgegeben.“

Mehr Themen:

Die Mutter des Betroffenen will sich so schnell allerdings nicht zufriedengeben. Sie hat eine Anzeige gegen die Lotterie-Gesellschaft angefertigt, weil sie davon ausgeht, dass der Fall ihres Sohnes „nur die Spitze des Eisbergs“ sei. „Ich fühle mich einfach wirklich gekränkt, dass jemand so etwas tun darf.“