Lotto: Millionen Jackpot geknackt! Doch vom Gewinner fehlt jede Spur – und das hat einen traurigen Grund

Es sind Millionen-Gewinne, die im Lotto in den USA geknackt worden sind.

Doch von den Lotto-Gewinnern fehlt jede Spur. Grund dafür ist der Hurrikan Ian, der im vergangenen Monat in Florida für schreckliche Verwüstungen sorgte.

Lotto: Millionen Jackpot geknackt!

494 Millionen US-Dollar haben die beiden glücklichen Gewinner gewonnen. Die zwei Lose wurden in einer mega Millionen-Ziehung ausgelost.

Beide Tickets stimmten mit allen sechs Zahlen überein – 9, 22, 26, 41 und 44 für weiße Kugeln und eine goldene Mega-Kugel von 19 – die laut Lotteriebeamten in der Ziehung für den massiven Jackpot ausgewählt wurden.

Eines der Lose wurde in Fort Myers gekauft, das vom Hurrikan Ian mächtig verwüstet wurde. Der Sturm der Kategorie vier hinterließ mehr als 100 Tote in Florida und verwüstete Stadtviertel entlang der Westküste des Bundesstaates sowie Städte im Landesinneren – einschließlich Orlando. Aber die Gegend um Fort Myers war sehr stark betroffen.

Lotto-Gewinner haben sich nicht gemeldet

„Obwohl wir uns immer für alle unsere Gewinner freuen, fühlt sich dieser Gewinn etwas bedeutungsvoller an als andere, da das Gewinnlos in Fort Myers gekauft wurde, einem Gebiet, das aufgrund der Auswirkungen des Hurrikans Ian vor einigen Wochen immer noch restauriert wird“, sagte Florida-Lotteriesekretär John F. Davis in einer Erklärung.

„Wir hoffen, dass der Preis sowohl für den Jackpot-Gewinner als auch für den Händler, der das Gewinnlos verkauft hat, positive Auswirkungen haben wird“, so Davis weiter.

Noch haben sich die Gewinner jedoch nicht gemeldet. Beide haben 180 Tage Zeit, um ihren Gewinn abzuholen. Doch es ist auch nicht klar, ob beide Gewinner vielleicht sogar zu den zahlreichen Toten gehören.