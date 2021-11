Lotto: Mann erfährt von Mega-Gewinn – er greift als erstes zum Telefon

Wer träumt nicht von den Lotto-Millionen? So viel Geld haben die größten Lotto-Glückspilze in Deutschland gewonnen.

Lotto: Das waren die größten Gewinne aller Zeiten in Deutschland

Da konnte sich ein Lotto-Spieler aus Kanada, genauer gesagt aus Saskatoon, aber mächtig freuen! Schließlich ist er der neue Gewinner von satten 55 Millionen kanadischen Dollar – umgerechnet über 38 Millionen Euro.

Dieser Jackpot ist der zweitgrößte in der Geschichte von Lotto in Saskatchewan, wie „cbc“ berichtet. Doch das ist nicht das Erstaunlichste an der Story: Denn als Matthew P. erfährt, dass er der Gewinner sein könnte, greift er direkt zum Telefon.

Lotto: Gewinner scherzt mit Kumpel über möglichen Gewinn

Am anderen Ende der Leitung nahm sein Kumpel den Anruf entgegen. Zusammen machten sie sich einen Spaß daraus, sich vorzustellen, dass einer von ihnen der Gewinner des Jackpots sein könnte. „Ich habe meinen Kumpel angerufen und gesagt: ‚Ich habe gesehen, wie du beim Lotto gewinnst. Wann kriege ich meine Million?’ Wir haben beide gelacht und dachten beide: ‚Genau, kannst du dir das vorstellen?’“

Lotto: Als ein Mann aus Kanada erfährt, dass er der Gewinner des Mega-Jackpots sein kann, greift er direkt zum Telefon und ruft seinen Kumpel an. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Shotshop

Als er jedoch sein Lotterie-Ticket genauer untersuchte, wandelte sich sein Sinn für Humor in Unglauben. „Ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht, die 55 Millionen Dollar tatsächlich gewonnen zu haben“, äußerte er. „Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas passieren könnte“, fügte er hinzu.

--------------------------------

Lotto in Deutschland:

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Landeslotterien im deutschen Kaiserreich zu einer kleineren Anzahl von Anbietern zusammengefasst

in der Nazi-Zeit wurde das Genehmigungsrecht der Länder dem Reichsschatzmeister übertragen

nach dem Krieg wurden in sämtlichen Besatzungszonen Lottosysteme vorbereitet

die „Zusatzzahl“ wurde am 17. Juni 1956 eingeführt

erste TV-Übertragung der Ziehung am 4. September 1965

am 7. Dezember 1991 wurde die „Superzahl“ eingeführt

--------------------------------

Lotto: Gewinner kann es nicht fassen

Als er auf mögliche Pläne angesprochen wurde, sagte er, dass er noch Zeit brauche, darüber nachzudenken, was er nun mit dem Geld vorhabe. Aber Ideen hätte er schon.

Zusammen mit seinem Kumpel hat ein Lotto-Gewinner aus Kanada darüber gescherzt, dass er der Gewinner sein könnte. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Shotshop

Lotto: Erst die Zukunft sichern, dann das Luxusauto

Zuerst würde er die Rente seiner Eltern und die finanzielle Zukunft seiner Familie und der Kinder sichern. Zeit für spaßige Sachen würde man schon irgendwie finden.

++++ Lotto: Experte packt aus – SO reagieren Gewinner tatsächlich, wenn sie vom großen Glück hören ++++

„Ich dachte, – und hab dabei nur Spaß gemacht – dass ich mir ein Luxusauto zulegen sollte, einfach, weil ich es kann. Aber jetzt denke ich, dass das eine gute Idee ist. Ich kann es mir leisten, also warum nicht?“, so Matthew P.

--------------------------------

--------------------------------

Der größte Gewinn in Saskatchewan belief sich laut „cbc“ auf 60 Million kanadische Dollar. (ali)

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.